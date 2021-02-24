قانون الأحوال الشخصية الجديد يجيز الولاية التعليمية للحاضن

تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، وفي انتظار المناقشة باللجان النوعية نظرا لأهميته الكبرى وتأثيره في الحفاظ على تماسك الأسر المصرية ومعالجة المشكلات التي تسبب فيها التشريع الحالي.‏وتضمن التشريع نصا مستحدثا بأحكام الولاية التعليمية علي الطفل المحضون، حيث جعلت الولاية عليه للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلي يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيا للأمور الوقتیة، ليصدر قراره بامر على عريضة، مراعيا مدى يسار الأب أو من تجب عليه نفقة الصال، وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولايه التعليمية.‏كما ألزم المشروع الأب أو من تجب عليه نفقة الصغير أداء تكاليف التعليم، وما يلزم ذلك من تفقات (مصروفات دراسية، نفقات الانتقال، الأدوات الدراسية)، بما يعين على تلقي المحضون تعليمه بصورته المناسية، فإن رغب الحاضن في نوعية تعليم تزيد تكاليفه عما اختاره الأب، تحمل الحاضن فرق التكاليف.