مسئول عراقى: توترات المنطقة تؤثر على الوضع الداخلى للبلاد

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن التوترات الموجودة في المنطقة، سواء كانت خلافات بين بعض البلدان أو الخلافات الإقليمية، تؤثر على الوضع الداخلي العراقي، كما تؤثر على الوضع الداخلي السعودي ودول أخرى، مشيرًا إلى أنه لإبعاد التوتر نحتاج إلى نقاشات وطرح المسائل بصراحة.وقال حسين- فى حوار لجريدة الشرق الأوسط السعودية الصادرة اليوم الأربعاء: إنه لا يمكن تأمين أمن وطني من دون أمن للمحيط الإقليمي وإذا كان الإقليم في حالة توتر، فإنه يؤثر داخليًا في كل الدول، وإذا كانت دولة معينة لديها توترات وخلافات وقتال فإنها تؤثر على محيطها الإقليمي.وأضاف أن ما حدث في سوريا أثّر على العراق، وأن ما حدث في العراق أثّر على الدول الخليجية وغيرها من الدول؛ لذا فإن الوضع الأمني مرتبط جدًا بعضه ببعض، مؤكدًا أن العراق ضحية الدمار، سواء في البنى التحتية أو اجتماعيًا أو ثقافيًا أو اقتصاديًا، وجميعها نتيجة الصراعات المسلحة وللوصول إلى حالة صحية نحتاج إلى أمن وأمان، وللوصول إلى ذلك نحتاج إلى حوار وخلق جو للحوار.وأوضح- حول التعاون في تأمين الحدود بين البلدين- أن جزءًا من أجندة الزيارة للسعودية كانت حول هذا الموضوع، بغرض التنسيق في المسائل الحدودية، حيث تم فتح معبر «عرعر» بعد سنوات من إغلاقه، ومراقبة الحدود ضمن العمل المشترك.وأوضح-حول وضع الاستثمار في العراق - أن ساحات الاستثمار في العراق واسعة، إذ نحتاج إلى استثمارات في الزراعة والسياحة وقطاعات الطاقة والبتروكيماويات والخدمات والعقارات وغيرها، معربًا عن اعتقاده بأن المستثمرين ينتظرون حالة الاستقرار الكامل فى العراق لكى يستثمروا وجلب رأس المال، كما أن الشركات الخليجية تستطيع أن تلعب دورًا في بناء الاقتصاد العراقي.وأكد- حول التنسيق حول إمدادات الطاقة- أن هناك تنسيقًا عاليًا في السياسة النفطية مع الدول النفطية الخليجية، خصوصًا مع السعودية، سواء كان تنسيقًا ثنائيًا أو في إطار «أوبك»، موضحًا أن السعودية والعراق يلعبان دورًا مهمًا في هذه المنظمة، وأن التنسيق مستمر بين البلدين في جميع المجالات التي تخص الطاقة، إذ إنها مسألة حيوية لاقتصاد البلد.وتطرق حسين إلى أن زيارته للسعودية كانت من عدة محاور تركّز على العلاقات الثنائية بين البلدين وكيفية تطويرها، وتفعيل العشرات من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين البلدين، بالإضافة إلى دراسة الوضع الإقليمي وتأثيره على الوضع الداخلي في العراق أو في السعودية والمحيط الإقليمى، بالإضافةً إلى التوترات الإقليمية وكيفية التعامل معها وكيفية وضع الخطوات الأولى لإدارة هذه الأزمات.