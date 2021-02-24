برلماني عراقي: جمع توقيعات نيابية لحل البرلمان تمهيدا لإجراء الانتخابات

كشف النائب في البرلمان العراقي علي البديري اليوم الأربعاء، عن جمع توقيعات نيابية؛ لتقديم طلب بحل مجلس النواب تمهيدا لإجراء الانتخابات.وقال البديري- في تصريح لقناة "السومرية نيوز"- إن "أعضاء البرلمان من مختلف الكتل جمعوا توقيعات لتقديم مسودة قرار لحل مجلس النواب بهدف إجراء انتخابات مبكرة استجابة لمطلب الجماهير والمرجعية".