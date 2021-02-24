إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الأحوال الجوية

أعادت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، فتح بوغاز ميناء العريش البحري في مدينة العريش بعد تحسن الأحوال الجوية.وصرح مصدر مسئول بميناء العريش البحري - في بيان - بإعادة فتح الميناء عقب استقرار الأحوال الجوية، مشيرا إلى أن الميناء ينتظر وصول عدة سفن أمام مشارف الميناء لتصدير الأسمنت والملح.وكانت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد أغلقت بوغاز ميناء العريش البحري بسبب موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها محافظة شمال سيناء، ونتيجة لارتفاع حركة الأمواج داخل البحر المتوسط وسرعة الرياح التي تخطت 20 عقدة.