12 ساعة أسبوعيا.. كيف نظم قانون الأحوال الشخصية الجديد «استضافة الطفل»؟

تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، وفي انتظار المناقشة باللجان النوعية نظرا لأهميته الكبرى وتأثيره في الحفاظ على تماسك الأسر المصرية ومعالجة المشكلات التي تسبب فيها التشريع الحالي.ونظم مشروع القانون الرؤية، حيث أقر ثبوت الحق في الرؤية والاستضافة لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات، مجتمعين في وقت واحد، ويتفق الحاضن مع صاحب حق الرؤية والاستضافة بتنظيم ذلك، وإذا لم يتم الاتفاق على تنظيم الرؤية والاستضافة بين الطرفين، نظمها القاضي في مكان لا يضر بالصغير نفسيا، على أن تكون الرؤية في الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار منوزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص بالمكان المحدد.ويراعي القاضي حال تنظيم الاستضافة عدم الإخلال بحق الحاضن في استمرار حضانته ومصلحة الصغير أو الصغيرة، ويضع القاضي القواعد والضوابط الكافية لعودة الصغير أو الصغيرة للحاضن في الميعاد المقررة.وتكون الاستضافة لعدد معين من الساعات لا تقل على 8 ساعات ولا تزيد علي 12 ساعة كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعة 8 صباحا و10 مساء، وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين الحق في الرؤية والاستضافة في الأسبوع المتضمن الاستضافة.