الرئيس القرغيزي يصل موسكو في أول زيارة خارجية له

وصل الرئيس القرغيزي سادر جباروف إلى موسكو اليوم الأربعاء، في أول زيارة خارجية له منذ توليه رئاسة بلاده.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة قرغيزستان، أن جباروف سيبحث في موسكو القضايا المتعلقة بتعزيز أواصر التعاون بين البلدين، وسيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ورئيسي مجلسي البرلمان الروسي فالنتينا ماتفيينكو وفياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما (النواب).وسيكون لقاء جباروف مع بوتين هو الأول بينهما منذ تولي الرئيس القرغيزي الجديد منصبه في 28 يناير الماضي، إذ كان التواصل بين الرئيسين خلال هذه الفترة فقط عبر الهاتف أو نظام الفيديو كونفرانس أثناء لقاءات قمة.