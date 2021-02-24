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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«عظماء بلدنا».. قصور الثقافة تحتفي بذكرى ميلاد حافظ إبراهيم

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:20 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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احتفت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، بذكرى ميلاد الشاعر المصري الكبير حافظ إبراهيم، إذ ولد في ديروط بمحافظة أسيوط، في مثل هذا اليوم 24 فبراير عام 1872، وذلك ضمن سلسلة "عظماء بلدنا" التي تطلقها الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع "الفيسبوك".

ويعد حافظ أحد أشهر أعلام الشعر العربي في العصر الحديث، ومن أشهر ألقابه "شاعر النيل" و"شاعر الشعب"، درس في المدرسة الخيرية في القلعة، ثم في مدرسة المبتديان، ثم الخديوية الثانوية، وانتقل إلى طنطا والتحق بالدراسة بالجامع الأحمدي ليحفظ القرآن، ويدرس الأدب والشعر، ثم التحق بالمدرسة الحربية وتخرج فيها برتبة ملازم ثان في الجيش المصري. عمل فترة بمكتب للمحاماة، وبعد تخرجه من المدرسة الحربية انتقل للعمل بوزارة الداخلية.

وفي عام 1911م تم تعيينه رئيسا للقسم الأدبي في دار الكتب ووصل إلى منصب "وكيل دار الكتب"، وظل به حتى أحيل إلى المعاش عام 1932، قبل وفاته ببضعة أشهر، وفي عام 1912حصل على لقب البكوية، ووسام من الخديوي عباس حلمي الثاني.

ظهر حبه وشغفه بالأدب أثناء دراسته بالجامع الأحمدي، وظهرت براعته اللغوية وحنكته وعمق ومتانة لغته ومهارته في الحديث، عندما عمل في مهنة المحاماة.

كان حافظ إبراهيم قارئا نهما يتمتع بسرعة الحفظ وقوة الذاكرة، حفظ عشرات الآلاف من القصائد العربية القديمة والحديثة، ومئات الكتب، وانعكست قراءاته في شعره جزالة وعمقا وتنوعا.

من أهم الأعمال التي ابدعها: "الديوان"، "البؤساء" وهو ترجمة للرواية الشهيرة التي تحمل نفس الاسم للكاتب فكتور هوغو، وكتاب "ليالي سطيح" في النقد الاجتماعي، وكتاب "في التربية الأولية"، و"الموجز في علم الاقتصاد" كتبه عام 1913بالتعاون مع خليل مطران، وكتاب "عمر" أخلاقه وصفاته ومناقبه وسمي بـ "عمرية حافظ" ونشره عام 1918، ومن أحد أهم كتب حافظ إبراهيم النثرية كتاب "سؤال وجواب"، وقامت بعد وفاته عدة محاولات وحملات لجمع الأعمال الخالدة له.

وقد غنت له كوكب الشرق أم كلثوم قصيدته الرائعة "مصر تتحدث عن نفسها" والتي لحنها الموسيقار العملاق رياض السنباطي.

توفي حافظ إبراهيم في 21 يونيو عام 1932 عن عمر ناهز 60 عاما، بعدما أثبت وجوده بالكثير من القصائد والأشعار الرائعة التي ميزته عن غيره بمجال الشعر.

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