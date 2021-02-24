مشروع الأحوال الشخصية: يجوز مبيت الصغير بحد أقصى يومين شهريًا

تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، وفي انتظار المناقشة باللجان النوعية نظرًا لأهميته الكبرى وتأثيره في الحفاظ على تماسك الأسر المصرية ومعالجة المشكلات التي تسبب فيها التشريع الحالي.وأجاز مشروع القانون أن يشمل الاستضافة مبيت الصغير أو الصغيرة بحد أقصي يومين كل شهر، وفي هذه الحالة لا يسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت، ويجوز فضلًا عن ذلك أن تشمل الاستضافة تواجد ومبيت الصغير أو الصغيرة لمدة لا تجاوز7 أيام متصلة كل سنة ميلادية لدي من له الحق في الاستضافة.وفى جميع الأحوال لا تقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة إلا إذا زادت سن الصغير أو الصغيرة على خمس سنوات ميلادية وكانت حالته الصحية تسمح بالاستضافة، ويسقط الحق في الرؤية والاستضافة، إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير، وامتنع عن أدائها دون عذر مقبول.