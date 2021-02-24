300 جرعة جديدة من «سينوفارم».. تقرير «الصحة» عن جهود مواجهة كورونا

تلقَّى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تقريرًا حول آخر المستجدات والجهود المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا، وما آلت إليه أعداد المصابين والمتعافين حتى الآن، ومعدلات الإصابة بالفيروس على مستوى المحافظات، ونسب الإشغال الخاصة بالأسرَّة الداخلية، والرعاية، وأجهزة التنفس الصناعى.وتناول التقرير أثر الرسائل الإعلامية والتثقيف الصحي في التعامل مع جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى الدراسات المتعلقة بمعدلات المخاوف النفسية من الوباء وتوصيات منظمة الصحة العالمية فى هذا الصدد.ولفت إلى ما تم اتخاذه من إجراءات استباقية من قبل الوزارة للمحافظة على الصحة النفسية، ومنها إطلاق العديد من الحملات التى تهدف إلى الحفاظ على الصحة النفسية للمواطنين أثناء الجائحة أو أثناء العزل المنزلى تحت العديد من الشعارات.وتطرق التقرير إلى دراسة نشرت حول موقف توعية المصريين شملت إجراء مسح حول معرفة وتصورات وموقف الجمهور المصري تجاه فيروس كورونا، وجاءت نتائج الدراسة لتؤكد أنه يوجد لدى المصريين معرفة جيدة عن فيروس كورونا، مسجلة مؤشرًا إيجابيًا تجاه استخدام التدابير الوقائية، وهو أمر مهم للحد من انتشار المرض، كما أشارت الدراسة إلى أنه تم اكتساب هذه المعرفة بشكل أساسي من خلال عدد من المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت.أما عن المستجدات الخاصة بلقاح فيروس كورونا، فأشار التقرير إلى وجود فريق طبي مدرب على متابعة الممارسات السريرية السليمة، وذلك لمتابعة الحاصلين علي اللقاح من المتطوعين، وأيضًا متابعة الحاصلين علي اللقاح من قِبل الطواقم الطبية بالمستشفيات المصرية باختلاف الجهات التابعة لها.وأوضح أنه فيما يتعلق بتوزيع اللقاح داخل الجمهورية، فقد تم إعطاء اللقاح للأطقم الطبية فى المستشفيات التابعة للوزارة، وكذا التابعة لوزارة التعليم العالى، ومستشفيات القوات المسلحة، والشرطة، مشيرًا إلى أنه سيتم فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة، من خلال 40 مركزًا على مستوى الجمهورية، كما سيتم إتاحة التسجيل لحاملى جوازات السفر من الأجانب، وحاملى وثائق اللجوء وبعثات الأمم المتحدة.وأضاف أنه تم صباح أمس الثلاثاء استقبال ٣٠٠ ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا، من إنتاج شركة «سينوفارم» الصينية بمطار القاهرة الدولي، كهدية من جمهورية الصين الشعبية إلى جمهورية مصر العربية.وفيما يتعلق بمتابعة حالات العزل المنزلى لمصابى فيروس كورونا، أشار التقرير إلى الجهود المتواصلة من قبل الوزارة لتطوير منظومة متابعة الحالات الطارئة لمرضى الكورونا فى العزل المنزلى، حيث تم اطلاق تطبيق يتم من خلاله متابعة حالات العزل المنزلي عن طريق رسائل نصية، بما يسهم فى تسهيل التواصل معهم، هذا إلى جانب ما يتعلق بالمتابعة الدورية عن طريق أطباء الرعاية الأساسية، وكذا التواصل عن طريق طلب خدمات الطوارئ، والموقع الإلكتروني لاستقبال البلاغات الطارئة للعزل المنزلي.وتطرق أيضًا إلى الإجراءات والتدابير الصحية الخاصة بانعقاد بطولة كأس العالم للرماية فى مصر خلال الفترة من 22 فبراير إلى 5 مارس 2021، حيث أشار إلى أنه تم توجيه فريق من اللجنة الطبية بوزارة الصحة للمرور على مختلف أماكن فعاليات البطولة بالاشتراك مع ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة للوقوف على مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتي من شأنها تفعيل نظام الفقاعة الطبية.