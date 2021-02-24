«الرؤية الإلكترونية».. استحداث جديد بمشروع قانون الأحوال الشخصية

تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، وفي انتظار المناقشة باللجان النوعية نظرا لأهميته الكبرى وتأثيره في الحفاظ على تماسك الأسر المصرية ومعالجة المشكلات التي تسبب فيها التشريع الحالي.وأتاح القانون جوازية طلب الحكم بالرؤية إلكترونيا ابتداء وذلك من خلال أحد مراكز الرؤية، أو الوسيلة المعدة لذلك.ويجوز لمن صدر له الحكم بالرؤية المباشرة طلب استبدالها بالرؤية الإلكترونية، ويصدر بتحديد مراكز الرؤية الإلكترونية ووسائلها وتنظيمها قرار من وزير العدل.