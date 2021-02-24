«أمن المنافذ» تضبط 6 قضايا تهريب بضائع ومستلزمات طبية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 6 قضايا أبرزها بضائع أجنبية، ومستلزمات طبية.وفي مجال مكافحة جرائم تهريب النقد ضبط قضية واحدة، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة تم ضبط قضية، كما تم ضبط 36 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي، مخالفات عاملين في مجال الأمن العام.كما تم ضبط 1233 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 217 حكما قضائيا متنوعا،و في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 7 قضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية، على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.