«قوى عاملة النواب»: الرئيس يسعي لإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية

أشاد عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باستكمال كافة العناصر والتفاصيل الخاصة باستصلاح الأراضى فى توشكى، والتأكيد على ضرورة الاعتماد على الوسائل الزراعية التى تتناسب مع طبيعة الأراضى والمناخ بتوشكى، مضيفا أن مشروع توشكي يعد من المشروعات الزراعية الهامة التى أهملت الفترة الماضية والاهتمام به ضرورة لما يتناسب مع الوضع الحالى.وأكد عياد أن مشروع توشكي، والمشروعات القومية تساهم بشكل كبير فى تقليل معدلات البطالة بين صفوف الشباب فى مختلف التخصصات، كما سيساهم فى زيادة الانتاج من المحاصيل الزراعية والتى تتميز بها مصر، وتصديرها للخارج وفتح مجالات للاستيراد والتصدير.وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن تركيز الرئيس وتوجيهاته باختيار أفضل الوسائل الزراعية وأدوات الري والتنقيط وتوسيع الرقعة الزراعية بالتوجه نحو مشروع توشكي، وكذلك تخصيص عدد من الأفدنة فى المحافظات المختلفة للزراعة وتسليمها للشباب، هو سعيا لتحقيق الهدف الاستراتيجى المنشود لإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية فى مصر.