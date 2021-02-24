الأب بولس ساتي: نكرس صوم يونان لأجل الخلاص من كورونا

قال الأب بولس ساتي المُدبر البطريركي للكلدان في مصر: إنه تقدم الكنيسة الكلدانية صوم نينوى الباعوثا هذه السنة على نية الشفاء من وباء كورونا.وأضاف الأب بولس ساتي، المتحدث الرسمي للكنيسة الكلدانية، في بيان رسمي له، نُشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذا الصوم قد نظم في القرن السادس في العراق من قبل كنيسة المشرق الكلدانية للشفاء من الطاعون.وتختتم الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، اليوم الأربعاء، أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي استغرق 3 أيام.