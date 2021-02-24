الفنون التشكيلية تطرح معرض «إشراقات نحتية» للمشاهدة البانورامية

ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الفنان خالد سرور العرض البانورامي لمعرض إشراقات نحتية للفنان حسام السيد، في إطار مبادرة وزارة الثقافة "خليك في البيت - الثقافة بين إيديك" لمنع انتشار فيروس كورونا.معرض إشراقات نحتية أقيم فى الفترة من 09012020 إلى الفترة 19012020 – بمركز محمود مختار الثقافى ويمكن مشاهدته عبر المنصة الإلكترونية لقطاع الفنون التشكيلية.وحسام السيد فنان شاب ولد عام 1989 وقد تخرج من كلية التربية النوعية قسم الفنون، كما شارك فى العديد من المهرجات والفعالية الثقافية والفنية، منها مهرجان الفيوم الأول للسينما، ومهرجان الفيوم الدولى الثالث للسينما، ومعرض بانوراما مصرية، وسبموزيوم نوبيا عام 2019.كما حصل على عدة جوائز فى مجال النحت منها منحة الدولة للتفرغ عام 2016، وجائزة معرض الفيوم الأول عام 2017، وجائزة آدم حنين للنحت عام 2019.