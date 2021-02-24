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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الري»: خطة لحماية مدن جنوب سيناء من أخطار السيول

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:14 م
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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تستمر وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع المياه الجوفية، في تنفيذ خطة مواجهة الأمطار والسيول حسب الخطة القومية، وتجنبا لحدوث أي أزمات من خلال خطة التنسيق بين كل الأجهزة المعنية بالري لمتابعة حالة السيول والاستعداد لها ومحاولة تقليل المخاطر الناجمة عنها، بالإضافة إلى إنشاء عدد من البحيرات الجبلية والصناعية وسدود الإعاقة والتوجيه بالمحافظات.

ويواصل قطاع المياه الجوفية بسيناء، الأربعاء، خطة أعمال مشروعات الحماية من أخطار السيول بمدن جنوب سيناء، ومنها وادي غرندل، حيث بلغت نسبه التنفيذ 61.30%، بينما ينفذ قطاع المياه الجوفية بالبحر الأحمر عملية إنشاء عدد 2  بحيرة وحاجز خلف كل بحيرة بوادى عربة لحماية قرية الزعفرانة من أخطار السيول، كما تتم أعمال الحفر بالبحيرة  رقم 3 بالتوازى مع تكوين طبقات ردم الجسر خلف البحيرة، تحت إشراف الادارة العامة للمياه الجوفية بالبحر الاحمر، للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والطرق الرئيسية والمناطق السياحية.

من جهته، قال الدكتورمحمد عبدالعاطي،وزير الموارد المائية والري، إنه يتم تنفيذ خطة متكاملة لأعمال الحماية من أخطار السيول، تتضمن إنشاء بعض السدود والبحيرات الصناعية وحوائط التوجيه، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة على كافة الأعمال والمشروعات التى تنفذ في إطار خطة الحماية من أخطار السيول، وإنهاء الأعمال في المواعيد المحددة، من خلال المهندسين وطاقم التنفيذ.


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