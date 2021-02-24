زعر بمنطقة الأمام الشافعى بسبب إنهيار جزئي لعقار آيل للسقوط

حالة من الذعر انتابت سكان شارع عيسى عيد بمنطقة الأمام الشافعي التابعة لمحافظة القاهرة، إثر انهيار جزئي لعقار مكون من ثلاث طوابق ما تسبب في إصابة سيدة.وطالب الأهالي بإزالة العقار خاصة انه خالي من السكان حرصا على أرواح المارة من أهالي المنطقة ومن الممكن أن يتسبب في موت أو إصابة جديدة.كانت قد تلقت قوات الأمن ليلة أمس الثلاثاء، إخطار يفيد بسقوط جزء من عقار خالي من السكان على آخر مجاور له تسبب في إصابة ربة منزل لكن حالتها مستقرة.