أول سفينة بحرية أمريكية تصل إلى السودان منذ عقود

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وصلت سفينة نقل سريع أمريكية، اليوم الأربعاء، إلى ميناء بورتسودان شمال شرقي البلاد.وذكرت السفارة الأمريكية في السودان- في بيان اليومأن هذه هي أول سفينة بحرية أمريكية تزور السودان منذ عقود، لافتة إلى أن الزيارة تسلط الضوء على رغبة القوات المسلحة الأمريكية في تعزيز شراكتها المتجددة مع القوات المسلحة السودانية.وقال النقيب فرانك أوكاتا، من القيادة العسكرية للطوارئ في أوروبا وإفريقيا وقائد فرقة العمل 63: "يشرفنا العمل مع شركائنا السودانيين في تعزيز الأمن البحري".وتأتي هذه الزيارة في أعقاب زيارة الخرطوم خلال شهر يناير الماضي، من قبل نائب قائد القيادة الأمريكية الإفريقية السفير أندرو يونغ، ومدير المخابرات في القيادة العميد الأميرال هايدي بيرغ، لتوسيع نطاق المشاركة التعاونية مع السودان.