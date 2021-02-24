وكيل صحة المنيا: استهدفنا 8 قرى ضمن حياة كريمة

قال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة في محافظة المنيا، إن المديرية حركت العديد من القوافل الطبية داخل القرى التي استهدفتها مبادرة حياة كريمة.وأوضح وكيل الوزارة، أن القوافل الطبية مجانية، واستهدفت 8 من القرى التي استهدفتها مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.وأضاف "نادي"، أن المديرية مستمرة في تحريك القوافل الطبية ضمن قرى حياة كريمة، وغيرها من القرى داخل المحافظة، موضحًا أن القوافل تقدم خدمات طبية مجانية في جميع التخصصات.وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تنفيذ قافلة طبية، داخل قرية جزيرة شارونة بمركز مغاغة، خلال اليومين الماضيين، وتم توقيع الكشف الطبي على 1752 حالة مترددة على القافلة وتم تقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين.