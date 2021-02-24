بينهم 7 من ذوي القدرات.. تعيين 894 شابا بالدقهلية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية بتعيين 894 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 7 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 3416 شابًا منهم 20 من ذوى القدرات، وتوفير 10 فرصة عمل، وذلك خلال شهر يناير الماضي.وأوضح الوزير، أن المديرية قامت بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 892 ألف جنيه لـ 1772عاملًا، فضلًا عن تسجيل 94 عامل جديد للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم.