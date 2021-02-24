مصر تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاحى «سبوتنيك V» و«أسترازينيكا»

أعلنت هيئة الدواء المصرية، الأربعاء، منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاحي "سبوتنيك V" و"أسترازينيكا AZD 1222"، وذلك في إطار مجهودات الدولة لاحتواء عدوى فيروس كورونا، وتوفير اللقاحات التي تثبت فاعليتها لمكافحة الفيروس، والعمل على توفيرها لجميع المواطنين، وفي ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على اتباع كل المعايير العالمية والمحلية المعتمدة من أجل الحفاظ على صحة وحياة المواطن المصري، والحصول على لقاحات آمنة وفعالة وذى جودة عالية.وصرح الدكتور محمود يس، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة بهيئة الدواء المصرية، بأن الهيئة رخصت أمس الاستخدام الطارئ للقاحي "سبوتنيك V" و"أسترازينيكا AZD 1222" المستورد من كوريا الجنوبية، وذلك بعد مرورهما بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقًا للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاح.وأضاف أنه بعد ترخيص هذين اللقاحين فقد بلغ عدد اللقاحات الحاصلة على رخصة الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء المصرية أربع لقاحات، وذلك بعد أن تم منح الترخيص الطارئ سابقا للقاحي "سينوفارم" و"كوفيشيلدأسترازينيكا"، وأن هيئة الدواء تعكف حاليًا على دراسة وتقييم باقى اللقاحات.يأتي ذلك في إطار الاختصاصات التنفيذية لهيئة الدواء المصرية، والتي تتضمن فحص وتحليل المستحضرات الطبية والحيوية، وذلك وفقًا للمعايير والمرجعيات الدولية، ضمانًا لجودة وفاعلية وأمان المستحضرات الصيدلية.