رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصر تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاحى «سبوتنيك V» و«أسترازينيكا»

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:19 م
جريدة الدستور
سارة سعودى - فاتن خديوي
طباعة
أعلنت هيئة الدواء المصرية، الأربعاء، منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاحي "سبوتنيك V" و"أسترازينيكا AZD 1222"، وذلك في إطار مجهودات الدولة لاحتواء عدوى فيروس كورونا، وتوفير اللقاحات التي تثبت فاعليتها لمكافحة الفيروس، والعمل على توفيرها لجميع المواطنين، وفي ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على اتباع كل المعايير العالمية والمحلية المعتمدة من أجل الحفاظ على صحة وحياة المواطن المصري، والحصول على لقاحات آمنة وفعالة وذى جودة عالية.

وصرح الدكتور محمود يس، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة بهيئة الدواء المصرية، بأن الهيئة رخصت أمس الاستخدام الطارئ للقاحي "سبوتنيك V" و"أسترازينيكا AZD 1222" المستورد من كوريا الجنوبية، وذلك بعد مرورهما بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقًا للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاح.

وأضاف أنه بعد ترخيص هذين اللقاحين فقد بلغ عدد اللقاحات الحاصلة على رخصة الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء المصرية أربع لقاحات، وذلك بعد أن تم منح الترخيص الطارئ سابقا للقاحي "سينوفارم" و"كوفيشيلدأسترازينيكا"، وأن هيئة الدواء تعكف حاليًا على دراسة وتقييم باقى اللقاحات.

يأتي ذلك في إطار الاختصاصات التنفيذية لهيئة الدواء المصرية، والتي تتضمن فحص وتحليل المستحضرات الطبية والحيوية، وذلك وفقًا للمعايير والمرجعيات الدولية، ضمانًا لجودة وفاعلية وأمان المستحضرات الصيدلية.

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يُكلف بتشكيل لجنة لتيسير إجراءات التسجيل العقاري

وزيرة الصحة تكشف رسوم تلقى لقاح كورونا للمواطنين

«المنحرف جنسيا».. لماذا يجب ألا نصدق الفاجر عبد الله الشريف؟

رسميًا وبعد التعديل..«التعليم» تعلن النماذج الاسترشادية للطلاب

الصور

image description

سفير الفلبين يزور مزارع المانجو والمنطقة الصناعية بالإسماعيلية (صور)

image description

بالتعقيم والتطهير.. جامعة دمياط تستعد لاستئناف الدراسة والامتحانات

image description

جامعة أسيوط تتعاون مع أساتذة صحة إنجابية عالميين لتقديم محاضرات إلكترونية

image description

سكرتير محافظة أسيوط يترأس حملة لأعمال النظافة بحي غرب

image description

نائب محافظ أسيوط يتابع تركيب أعمدة الإنارة بقرى مركز الفتح

الأكثر قراءة

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

«المنحرف جنسيا».. لماذا يجب ألا نصدق الفاجر عبد الله الشريف؟

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

مصدر يكشف كواليس غياب شيكابالا عن مبارة تونجيث السنغالي

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

رابط أكواد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021 الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد

الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي بالرابط والأرقام

طالع.. درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع وحقيقة استمرار الطقس السيء

اعرف.. أخبار الطقس اليوم فى مصر وغدًا بالتفصيل

أيام زمان

«كنت أرمى لها وردة من الشباك».. الحب الأول فى حياة إحسان عبدالقدوس

«شبعت أقلام وشلاليط».. اعترافات نجيب محفوظ عن أيام الطفولة

«كاد أن يقتله».. قصة مشهد بين محمد رضا وحسن حسنى سقط بعده الأخير مغشيًا عليه

«تعلم الكتابة من أجل فتاة.. واكتشفه جزار».. حكايات أمين يوسف غراب

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الترند.. وسنينه!
ماجد حبته
سيدة بريطانيا الثانية!
منى رجب
الخط الفاصل بين المقبول والمرفوض فى الإعلام المصرى
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «2-2»
المزيد

الثقافة

الفنون التشكيلية تطرح معرض «إشراقات نحتية» للمشاهدة البانورامية

المورد الثقافي يطلق النسخة الرقمية من مهرجان ريدزون

برعاية قرينة الرئيس.. وزيرة الثقافة تعلن تفاصيل جائزة المبدع الصغير الأحد

الأعلى للثقافة يناقش «قضية مصر السكانية.. المشكلة والحل» غدًا