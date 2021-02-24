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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

فاروق عبد الباقي عن فتحي غانم: كان زاهدًا محبًا للمرح والدعابة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:05 م
الناقد فاروق عبد
الناقد فاروق عبد القادر
نضال ممدوح
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صاحب روايات: حكاية تو٬ الأفيال٬ تلك الأيام٬ الرجل الذي فقد ظله٬ قليل من الحب كثير من العنف٬ الجبل٬ قط وفار في قطار٬ الغبي٬ بنت من شبرا٬ ست الحسن والجمال٬ الرجل المناسب٬ زينب والعرش. وله أيضا كتاب تحت عنوان" أزمة الإسلام مع السياسة"، الروائي الكبير فتحي غانم الذي تحل اليوم الذكري الــ 22 لرحيله عن عالمنا.

ولد"غانم" في القاهرة 24 مارس 1924، تخرج في كلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول (القاهرة) عام 1944، وعمل بالصحافة في مؤسسة روزاليوسف، ثم انتقل إلى دار التحرير رئيسًا لمجلس الإدارة والتحرير، ثم عاد مرة أخرى إلى روزاليوسف حتى وفاته عام 1999 عن خمسة وسبعين عامًا.

أثر عمله بالصحافة علي إنتاجه الروائي خاصة في روايتيه "زينب والعرش" والرجل الذي فقد ظله٬ ففي الروايتين مع إختلاف الشخصيات والأحداث إلا أن القاسم المشترك بينهما هو ما يدور في كواليس بلاط صاحبة الجلالة٬ خاصة الشخصيات الإنتهازية المتسلقة وكان بطل "الرجل الذي فقد ظله أكبر مثال عليها٬ وتحولت إلي فيلم سينمائي بنفس الأسم أخرجه كمال الشيخ عام 1968 وتدور أحداثه٬ قبل ثورة يوليو حيث يصعد "يوسف عبد الحميد السويسي" كمال الشناوي٬ فى عالم الصحافة على أكتاف أستاذه محمد ناجى فهو شخصية إنتهازيه باعت نفسها من أجل تحقيق طموحها الفردى وتخلت عن كل القيم والتقاليد الإنسانيه بهدف الإرتباط بطبقة أعلى ممثلة فى" سعاد" الإرستقراطيه. عكس صديقه "شوقى" وقام بدوره "صلاح ذو الفقار" الثورى الذى ينتمى لنفس الطبقة لكنه لا يتبرأ منها ويناضل من أجل بناء عالم جديد تحصل فيه طبقته المتوسطة بل والوطن كله على عدالة اجتماعية.

ويقول الناقد الراحل فاروق عبد القادر: فتحي غانم من أكبر المواهب الروائية التي عرفها الوطن العربي، روائي متدفق كشف ما يدور في كواليس العمل الصحفي على رغم أن هذا العمل أضر به كمبدع روائي، ولكن هذا لا ينفي أنه كان من أثرى الروائيين موهبة ولعله أول روائي تناول ظاهرة الإرهاب الديني قبل أن يلتفت إليها أحد.

كان فتحي غانم عزوفًا وزاهدًا محبًا للمرح والدعابة ومن الاشياء التي أدهشتني أنني صاحبته في رحلة وقابلنا أحد لاعبي الشطرنج الروس وبمجرد أن جلس ليلعب معه قال: هل أنت فتحي غانم المصري؟ فاكتشفت أنه يتمتع بشهرة في لعب الشطرنج ليست في مصر وحدها ولكن في العالم بأسره، وأنا أفكر الآن في وسيلة أو مؤسسة تجمع أعماله المهمة وتصدرها حتى تتعرف الأجيال الجديدة على أهميته ومكانته على خارطة الابداع الروائي العربي.

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