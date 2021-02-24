19 الف وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة.. حصاد أسبوع لوزارة القوى العاملة

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأخبار المهمة من 17 إلى 23 فبراير الجاري، حيث سلم وزير القوي العاملة محمد سعفان 19024 وثيقة للتأمين التكافلى ضد الحوادث الشخصية وتغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم والتي أصدرتها الوزارة للعمالة غير المنتظمة بمحافظات كفر الشيخ والشرقية.كما ترأس الوزير، إجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل بديوان عام الوزارة، وناقش المجلس الموضوعات المعروضة على جدول أعماله، ومنها الأوضاع المالية للصندوق، والمشكلات التى تعترض تحصيل مستحقاته لدى المنشآت الخاضعة، وكذا موقف الأنشطة التى يزاولها الصندوق، والمتمثلة فى تمويل مراكز التدريب المهني، وبرامج التدريب المقدمة فيها، فضلا عن الأنشطة التدريبية الأخرى.وقد تحدد التمويل المقدم من الصندوق لتلك الأنشطة التدريبية والمراكز بحوالي 95.7 مليون جنيه، للإنفاق على العملية التدريبية.وشارك الوزير، في الاجتماع الدوري لمجلس جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور عثمان شعلان، وأعرب سعفان عن سعادته دائمًا بهذا الاجتماع خاصة وأن الجامعة تعد هي المنارة التي تنير فكر وثقافة شبابنا وتقودهم نحو مستقبل أفضل لوطننا الحبيب.وأثنى الوزير على الدور المجتمعي للجامعة في كافة النواحي خاصة قيامها بالعديد من القوافل الطبية التي تساعد المواطنين من أبناء المحافظة.وواصل الوزير نشاطه الأسبوعي بديوان عام الوزارة، حيث التقى فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، وذلك للتباحث حول عقد الدورة الـ 94 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية افتراضيًا يوم 6 مارس المقبل، وبحث آلية وموعد إنعقاد الدورة الـ47 لمؤتمر العمل العربي، باعتبار أن مصر ترأس المؤتمر في هذه الدورة، والبدء في عمل كل الاستعدادات على كل الأطر، في ظل تحديات مواجهة جائحة كورونا والرؤى المستقبلية لما بعدها.وطرح سعفان والمطيري الرؤى ووجهات النظر حول آلية انعقاد المؤتمر وموعده، فضلا عن بحث ملفات العمل على الصعيد العربي وما تقوم به الدول العربية من إجراءات لحماية العمال وضمان استمرار العمل والإنتاج، واتفق الجانبان فى ختام اللقاء على عرض الأمر على مجلس إدارة المنظمة لاتخاذ القرار فى هذا الشأن.وامتد الحصاد ليشمل، قيام الوزير بزيارة لمحافظة كفر الشيخ، حيث سلم والمحافظ اللواء جمال نور الدين 9327 وثيقة للتأمين التكافلى ضد الحوادث الشخصية تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، منها نحو 6864 وثيقة لصغار الصيادين، و2453 وثيقة للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، تحملت قيمتها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بمديرية القوي العاملة بكفر الشيخ.وفي نفس الإطار، سلم الوزير خلال زيارته لمحافظة الشرقية، والمحافظ الدكتور ممدوح غراب،9697 وثيقة للتأمين التكافلى ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم والجزئي، للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، تحملت قيمتها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بالشرقية، وذلك بحضور مدحت الغمراوي مدير المديرية، وأحمد عبد الهادي وكيل المديرية.وقال سعفان، إنه بناءً على توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكافة الجهات التنفيذية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، تعمل حاليا علي وضع آلية هيكلية جديدة تعمل على توفير الرعاية الكاملة للعمالة غير المنتظمة من خلال حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة بالاشتراك مع كل جهات الدولة، ويساعدنا فى هذا كل الجهات المعنية لضمان توفير الرعاية المتكاملة لهم، معبرا عن أمله في الانتهاء من المنظومة المتكاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة خلال العام الحالي بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.ووافق وزير القوى العاملة، ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة، على صرف 297 مليون و375 ألف و378 جنيها قيمة الدفعتين الرابعة والخامسة علي (دفعة واحدة)، من إعانات الطورائ لـ 127 ألفًا و601 من العاملين بـ 2289 منشأة سياحية، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة بقطاع السياحة المتضررة من (كوفيد-19).وأوضح سعفان أن إجمالي الدفعة الأولي التي تم صرفها من الصندوق لقطاع السياحة بلغت 200 مليون و761 ألف جنيه لنحو 192 ألفا و558 من العاملين بـ 2764 منشأة سياحية، فضلًا عن صرف 178 ألفًا و915 جنيهًا من الصندوق بالوزارة لـ 262 عاملا بشركة صيانة الطائرات "إيه إم سي" للنقل الجوي، نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.وتابع وزير القوى العاملة سير عملية التدريب بمراكز التدريب الثابتة بالمحافظات والبرامج التدريبية المعدة بها، وتأهيل الشباب على المهن التى يتدربون عليها، والتى يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي، حيث يجري حاليا تنفيذ 10 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهني بسوهاج، تضم 130 متدربا ومتدربة.وتلقى الوزير تقريرا عبر مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية أشار فيه إلى أن المديرية تقوم حاليا بالعمل على توفير العمالة اللازمة لتنفيذ المشروعات في مركز أشمون والشهداء في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير 81 قرية ريفية بمحافظة المنوفية ضمن 1500 قرية ريفية في إطار مبادرة حياة كريمة على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع الجهات المعنية.وامتد حصاد الأسبوع ليشمل تعيين 7 آلاف و205 شباب، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات الإسماعيلية والإسكندرية والسويس والمنيا وأسوان وبورسعيد، بلغت 4 ملايين و500 ألف جنيه، والتفتيش على 2519 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلًا عن استخراج 3 آلاف و958 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 3 آلاف و958 عامل.وأعلن سعفان استئناف فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج الثاني من مبادرة "مصر بكم أجمل" بمديرية القوى العاملة بدمياط، لتدريب وتشغيل 150 شابا وفتاة من ذوي الهمم والعزيمة من مختلف الإعاقات ودرجاتها، باختلاف المؤهلات الدراسية، وذلك بهدف تعزيز الاستفادة من كافة الطاقات من هذه الفئة، تمهيدا استلامهم العمل، مع مراعاة كافة إجراءات السلامة والصحة والتدابير الوقائية لجائحة كورونا.وشهد الحصاد قيام مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، بزيارة لإحدى الشركات التي يعمل بها عمالة مصرية، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، بعقد لقاءات مع الجالية المصرية بمواقع العمل للتواصل وحل مشاكلهم أولا بأول، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم فى العمل.كما تلقى الوزير تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت فى إطار متابعته مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.وأوضح التقرير الذي تلقاه الوزير أن دولة الكويت قررت إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية حتى 20 مارس 2021.وفي نفس السياق، نجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في التفاوض لعدة أشهر مع شركة نما للملاحة البحرية لصرف مستحقات العمالة المصرية التى تم الاستغناء عنها وأثمرت المفاوضات عن صرف مستحقات عاملين بإجمالي 149 ألفا و78 ريالا سعوديا، بما يوازي 624 ألفا و991 جنيها مصريا تقريبا مع وعد بصرف باقى مستحقات العمالة الباقية، فضلًا عن نجاحه في التواصل مع شركة سقاة للتسويق بالطائف ومساعدة المواطن المصري"رائد.ع.ح" الذي كان يعمل لديها في تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالحه بمبلغ 18 ألفا و169 ريالا سعوديا، أي بما يوازي 76 ألفا و169 جنيها مصريا تقريبا.وكلف الوزير، مكتب التمثيل العمالي، بمتابعة قيمة مكافأة نهاية الخدمة للمواطن المصري "أحمد.ش.ج" الذي كان يعمل لدي مؤسسة فرزة الفيصلية التجارية بأبها، وحصل علي حكم قضائى نهائى بمبلغ 6750 ألف ريال سعودي قيمة المكافأة، وقيمة تذكرة سفر بـ 700 ريال لصالحة، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.كما كلف سعفان مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بمتابعة مستحقات ورثة المواطن المصري "أحمد.س.ر.أ" والذي كان يعمل لدى إحدى المؤسسات بالرياض وقد وافته المنية وهو على رأس العمل، ومتابعة مستحقات ورثة المواطن المصري الدكتور "السيد.م.أ.ص" والذي كان يعمل لدى إحدى المستشفيات الخاصة بالرياض.وتلقى الوزير تقريرا عبر الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلى أنه بالمتابعة مع إدارة المؤسسة التي كان يعمل بها المواطن "أحمد.س.ر.أ" للوقوف علي بيانات ملف العمل ومستحقاته تبين أن ورثة المذكور يستحقون مبلغ 55090 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 229 ألف جنيه مصري تقريبا، بالاضافة الى المتابعة مع إدارة المستشفى الخاصة التي كان يعمل لديها الدكتور "السيد.أ.ص" ووافته المنية وهو على رأس العمل، ووافقت علي الفور بإصدار شيك بمستحقاته البالغة 40 ألف ريال سعودي، أي ما يوازي 166 ألف جنيه مصري تقريبا، وتم تحويل المبالغ إلى حسابات ورثة المصريين المتوفين التابع لسفارة مصر بالرياض تمهيدا لتحويلها إلى ذويهم بمصر.وتلقى الوزير تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان- الأردن في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.وأوضح التقرير أن الأردن قرر فتح باب الاستقدام للقطاع الزراعي 6 أشهر من 21 فبراير الماضي.كما استطاع المكتب بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 27 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 250 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.وقال الوزير إن المستحقات بلغت 542 ألفًا و625 دولارًا،أى ما يعادل 8 ملايين و502 ألف و940 جنيها مصريا تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.