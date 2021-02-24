الكونجو تلزم الدبلوماسيين الأجانب بالإبلاغ عن تحركاتهم بعد مقتل سفير إيطاليا
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:05 م
وكالاتطباعة
ألزمت حكومة جمهورية الكونجو الديمقراطية الدبلوماسيين الأجانب بإبلاغها بتحركاتهم خارج العاصمة
كينشاسا في أعقاب مقتل السفير الإيطالي.
وقُتل السفير لوكا أتاناسيو وحارسه الشخصي فيتوريو إياكوفاتشي والسائق لدى برنامج الأغذية العالمي مصطفى ميلامبو في هجوم نفذه مسلحون يوم الاثنين على قافلة تابعة للبرنامج أثناء مرورها في شرق
البلاد.
والتقى الرئيس فيليكس تشيسيكيدي بكبار مستشاريه الأمنيين أمس الثلاثاء لبحث الرد على الهجوم.
وقال مكتبه في وقت متأخر من مساء أمس "لن يكون بوسع السفراء ورؤساء البعثات بعد الآن مغادرة كينشاسا والتجول داخل البلاد دون إبلاغ رئيس الدبلوماسية الكونجولية والجهات المختصة".
كينشاسا في أعقاب مقتل السفير الإيطالي.
وقُتل السفير لوكا أتاناسيو وحارسه الشخصي فيتوريو إياكوفاتشي والسائق لدى برنامج الأغذية العالمي مصطفى ميلامبو في هجوم نفذه مسلحون يوم الاثنين على قافلة تابعة للبرنامج أثناء مرورها في شرق
البلاد.
والتقى الرئيس فيليكس تشيسيكيدي بكبار مستشاريه الأمنيين أمس الثلاثاء لبحث الرد على الهجوم.
وقال مكتبه في وقت متأخر من مساء أمس "لن يكون بوسع السفراء ورؤساء البعثات بعد الآن مغادرة كينشاسا والتجول داخل البلاد دون إبلاغ رئيس الدبلوماسية الكونجولية والجهات المختصة".