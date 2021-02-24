الكونجو تلزم الدبلوماسيين الأجانب بالإبلاغ عن تحركاتهم بعد مقتل سفير إيطاليا

ألزمت حكومة جمهورية الكونجو الديمقراطية الدبلوماسيين الأجانب بإبلاغها بتحركاتهم خارج العاصمةكينشاسا في أعقاب مقتل السفير الإيطالي.وقُتل السفير لوكا أتاناسيو وحارسه الشخصي فيتوريو إياكوفاتشي والسائق لدى برنامج الأغذية العالمي مصطفى ميلامبو في هجوم نفذه مسلحون يوم الاثنين على قافلة تابعة للبرنامج أثناء مرورها في شرقالبلاد.والتقى الرئيس فيليكس تشيسيكيدي بكبار مستشاريه الأمنيين أمس الثلاثاء لبحث الرد على الهجوم.وقال مكتبه في وقت متأخر من مساء أمس "لن يكون بوسع السفراء ورؤساء البعثات بعد الآن مغادرة كينشاسا والتجول داخل البلاد دون إبلاغ رئيس الدبلوماسية الكونجولية والجهات المختصة".