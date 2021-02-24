12 ساعة تصوير يوميًا لمي عمر في «نسل الأغراب»

تواصل الفنانة مي عمر تصوير دورها في المسلسل الدرامي الجديد "نسل الأغراب" والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.وتقوم مي بالتصوير يوميا لمدة 12 ساعة كاملة، حيث انتهت مؤخرا من تصوير 40% من أحداث دورها بالعمل أمام نجمي المسلسل أحمد السقا وأمير كرارة في اللوكيشن الرئيسي للمسلسل بمدينة الإنتاج الإعلامي.وتجسد مي شخصية صعيدية، تتزوج من أمير كرارة ضمن أحداث العمل، وتكون محركا للأحداث، حيث تكون محورا للصراعات التي تنشأ بين غفران وعساف الغريب.مسلسل "نسل الأغراب" يعد من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية في رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومي عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وإنجي المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف وإخراج محمد سامي.