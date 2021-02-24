افتتاح مركز تدريب ومبنى التحول الرقمى بأسوان قريبًا

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدكتورة هبه صالح مستشار وزير الاتصالات ورئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ.وتناول اللقاء مجالات التعاون والإعداد لافتتاح مركز تدريب وإبداع مصر الرقمية بجامعة أسوان والذى يعتبر أحد أذرع وزارة الاتصالات التي قامت على مدار 27 عامًا بتدريب الشباب وتقديم منح في مجال تكنولوجيا المعلومات لخلق فرص عمل حر أو العمل عن بعد عبر شبكة الإنترنت، حيث يتم تقديم المنح في 30 تخصص في هذا المجال الحيوى.وجاء ذلك فى إطار جهود محافظة أسوان لمسايرة التطور التكنولوجى بإستخدام التقنيات الحديثة ضمن منظومة التحول الرقمى.وطالب اللواء أشرف عطية بضرورة توطيد مجالات التعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات بالتوازى مع الجهود المبذولة حاليًا في قطاع التحول الرقمى والذى تقوده المحافظة تواكبًا مع التوجه الرئاسى لمصر الرقمية من خلال تنفيذ هذا المشروع بالمحافظة بتكلفة 20 مليون جنيه، علاوة على إنهاء مد كابلات الربط الفايبر والتوصيلات بواسطة الشركة المصرية للإتصالات داخل 750 موقعا.ووجه المحافظ بخضوع الكوادر البشرية التي ستعمل في مجال التحول الرقمى بالمحافظة للتدريب والتقييم من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات لضمان جودة الخدمات الرقمية التي ستقدم للمواطنين في مختلف القطاعات لتخفيف الأعباء المالية وتسهيل أداء المعاملات في أقل وقت ممكن.