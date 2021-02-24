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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عضو بالشيوخ: الزيادة السكانية أهم تحديات الدول لتحسين حياة المواطنين

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:03 م
جريدة الدستور
عائشة حسن
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قال النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، إن الزيادة السكانية تعتبر فى الوقت الراهن عقبة للدول على اختلاف أنظمتها سواء المتقدمة أو النامية، مضيفا أن أبعاد المشكلة السكانية تجاوزت الحدود الإقليمية إلى العالمية حتى أصبحت فرض على المجتمع الدولي مواجهتها والتصدي لها.

وأوضح فهمي، في بيان، أن الأخطر في قضية الزيادة السكانية هو التأثير بالسلب على قطاع الصحة، وذلك من خلال زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية والجهات المقدمة للخدمة، فضلا عن أن الدولة ملتزمة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن أهم التحديات التي تقف أمام تقدم الدول وتحسين مستوى حياة المواطن هي الزيادة السكانية، ولذلك لا يشعر المواطنين بإرتقاء وتحسن حالة الأسرة والأبناء وعدم التمتع بحياة كريمة بسبب تكدس أفراد الأسرة، مطالبا بضرورة أن تكتفي كل أسرة بطفلين فقط حتى يشعرن بحياة كريمة وجيدة.

وأكد النائب، أن كثرة عدد الأبناء لا تعتبر قوة كمفهوم العزوة تحديدًا بل يمثل مسؤولية وحمل كبير على المجتمع والدولة، فضلًا عن أن قلة الموارد المتاحة ستتحول إلى أرض خصبة للفقر والجهل والمرض، مشيرا إلى أن مشكلة النمو السكاني بدأت منذ زمن وليس مشكلة حديثة في وقتنا الحالي، ولابد من مواجهتها بطرق جديدة على أرض الواقع.

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