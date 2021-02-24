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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

مطران طنطا: الكنيسة تتعامل مع الرمز لشرح حقيقة ما يحدث

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:02 م
الأنبا نيقولا أنطونيو
الأنبا نيقولا أنطونيو
جرجس صفوت
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أدلى الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، بتصريح صحفي، حول الرمز في الكنيسة.

وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي موقع
التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الرمز في مفهوم الكنيسة الأصلي له والتقليد الأرثوذكسي، هو أن الرمز يشرح حقيقة ما يحدث، وليس إنه يرمز مجازًا إلى ما يحدث، فمعنى "الرمز" في خبرة الكنيسة والتقليد الأرثوذكسيَيْن لم يكن رديفًا للتصوير، إذ يمكن ألا يكون هناك أي شبه من أي نوع كان، بين الرمز وما يرمز إليه. إن وظيفة الرمز الأساسية لا تكمن في التصوير ما يُفترض ضمنًا غياب ما يُصور، بل وعلى نقيض ذلك تمامًا، في أنها ترمي أولًا وأخيرًا إلى كشف ما يُرمز إليه وإشراك المؤمنين في هذا الكشف، من هنا يمكن البعض أن يقول إن ما بين الرمز والحقيقة التي يُرمز إليها هو تواصل أكثر منه تشابه. وهذه المقاربة للرمز تجعلنا ندرك عمق الهوة السحيق بين القديم والحديث.

وأضاف مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، إن الرمز على نقيض الاستعارة والعلامة، و"السر" يجمع حقيقتين، الأولى: الحقيقة التي تستند إلى اختبار أو الحقيقة المنظورة، والثانية الحقيقة الروحانية، أو غير المنظورة وهذا الجمع لا يتم بطريقة منطقية (هذا معناه كذا)، ولا بطريقة التماثل (هذا يماثل لذلك)، ولا وفق علاقة سببية (هذا سببه كذا)، بل إستعلانيًا، كل حقيقة تكشف حقيقة أخرى لكن (وهذا هو المهم) فقط بقدر ما يكون الرمز نفسه تعبيرًا عن الحقيقة الروحانية وتجسيدًا لها.

وتابع:"بتعبير آخر، في "الرمز" الكل يعلن الحقيقة الروحية، وكل شيء فيها ضروري لإعلانها. لكن ما يُكشف ويتجسد ليس كل الحقيقة الروحانية. فالرمز يبقى جزئيًا مبتورًا دومًا، لأننا نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ" (1كو 9:13)، كما يجمع حقائق لا تقاس، إذ تبقى كل واحدة منها بالنسبة للأخرى "حقيقة أخرى كلية". مهما كان الرمز حقيقيًا، ومهما اتحد والحقيقة الروحانية، فوظيفته ليست إرواء عطشنا بل زيادته، "أَعْطِنا أن نتحد بك حقيقة في اليوم الذي لا يعروه مساء" (الأنافورا)، الهدف من الرمز أن يقدم لنا رؤية ومعرفة تكونان بمثابة عطش وشوق إلى المسيرة الروحية الكاملة.

واكمل:"وإذا كان القداس الإلهي ذو طابع رمزي، فلأن القداس الإلهي تكوَّن واتخذ هيكليته في بادئ الأمر بصفته رمزًا للملكوت والكنيسة في صعودها إلى السماء، مكملة نفسها في هذا الصعود كجسد للمسيح وكهيكل للروح القدس. كل جديد القداس الإلهي وطابعه الفريد يكمنان بالضبط في طبيعته الأخروية "التي تنتظر المجيء الثاني" والتي تكشف ما سيحصل، فهو اتحاد الملكوت بـ"الدهر الآتي"، غير أن رمز الملكوت بامتياز [والرمز الذي كمّل كل الرموز، ورمز يوم الرب والفصح والمعمودية وكل الحياة المسيحية "المستمرة مع المسيح في الله" (كو 3:2)] هو سر الشكر (الإفخارستيا)، السر الذي من أجله أتي المسيح القائم من بين الأموات وسر لقائه والشركة معه "إلى مائدته وفي ملكوته"، السر الذي نتناول منه جسد المسيح ودمه الحقيقيَيْن الإلهيَيْن.

واستطرد:"لقد حُجِّم "الرمز" من مفهوم يشرح حقيقة ما يحدث، إلى مفهوم يرمز مجازًا إلى ما يحدث، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الانحطاط الذي نال المفهوم الأصيل للرمز في الوجدان المسيحي. منذ نشؤ الكنيسة، والإيمان المسيحي يعترف جهارًا ويتمسك بحقيقة استحالة الخبز والخمر إلى جسد المسيح ودمه الحقيقيَيْن الإلهيَيْن. وعليه، فإن أي "خِلطة" بين هذه الحقيقة وأي لون من ألوان "الطابع الرمزي" كانت تعتبر تهديدًا لـ"الحدث الحقيقي والفعلي" في سر الشكر (الإفخارستيا)، أي تهديدًا للحضرة الحقيقية للجسد والدم الإلهيَيْن على المائدة.

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