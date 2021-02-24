المورد الثقافي يطلق النسخة الرقمية من مهرجان ريدزون

أعلن المورد الثقافي بدء إطلاق النسخة الرقمية من مهرجان ريدزون 2021: فضاءات داخلية، وذلك بعد إطلاق نسخة 2018 في بيروت و2019 في طنجة الذي يقدّمه المورد الثقافي بالشراكة مع KKV (النرويج) ويستمر المهرجان حتى 7 مارس 2021.يهدف المهرجان إلى استكشاف الفضاءات الداخلية التي صنعت حياتنا خلال العام الماضي بعيون فنانين مختارين تتراوح رؤاهم بين التأمل الداخلي وفوبيا الأماكن المغلقة. بتأمّلهم في تجربة العزلة الجماعية، يشارك الفنانون تناقضات الهدوء والقلق، الإبداع والفراغ، الحزن والغضب.تضمّ هذه النسخة 32 فنانًا وفنانةً و26 مشروعًا، وتعرض أعمالًا لفنانين بصريين ومشاريع سينمائية وعروض أداء، وتقدّم أعمالًا موسيقية تخلق حوارًا بين آلات موسيقية قديمة وإبداعات معاصرة؛ كما تضمّ جلسة حوارية تشارك فيها مجموعة من الفنانين والعاملين في المجالات الفنية من المنطقة العربية.ستكون هذه الأعمال متاحة على الموقع الإلكتروني للمهرجان، ومن خلال زيارة قسميّ “لفتة خاصة” و”حجر” حيث دعت مديرة المهرجان رشا صلاح، الفنانين لمشاركة مشاريعهم التي استلهموها من فترة الحجر وأنتجوها خلالها.