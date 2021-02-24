إيطاليا تطلب ردودًا واضحة من الأمم المتحدة حول مقتل سفيرها بالكونغو

أعلن وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو اليوم الأربعاء أن روما تطلب من الأمم المتحدة فتح تحقيق وتقديم "ردود واضحة"، بعد مقتل السفير الإيطالي في جمهورية الكونغو الديموقراطية بهجوم على موكب برنامج الأغذية العالمي.وقال دي مايو أمام النواب - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1"- إن السلطات الإيطالية تطالب رسميا من برنامج الأغذية العالمي والأمم المتحدة فتح تحقيق لتوضيح ملابسات ما حدث والأسباب التي تبرر الترتيبات الأمنية المستخدمة ومن يتحمل مسئولية هذه القرارات، مضيفًا أن السلطات في البلاد شرحت أيضا أنها تنتظر ردودا واضحة وشاملة في أسرع وقت ممكن حول الواقعة.وأوضح أن روما تتوقع من المنظمة تقديم تقرير عميق عن أي عنصر مفيد لبرنامج الزيارة والتدابير الأمنية المتخذة لحماية الوفد، مؤكدا أن مكتب المدعي العام في روما فتح تحقيقا حول هذا الهجوم الذي وصفته ب "الجبان"، وأرسل فريقا من المحققين إلى مكان الهجوم ينتمون إلى وحدة العمليات الخاصة (روس)؛ لتحري حول نوع الأسلحة التي تم توفيرها للحرس الذين تدخلوا في موقع الكمين.وكانت وزارة الخارجية الإيطالية قد أعلنت في بيان صدر عنها أول أمس الإثنين إن سفيرها لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية "لوكا أتاناسيو" البالغ من العمر 43 عاما وأحد أفراد الشرطة العسكرية الإيطالية قتلا في هجوم على قافلة للأمم المتحدة في مدينة "جوما" شرقي الكونغو.يذكر أن السلطات الإيطالية نقلت أمس الثلاثاء جثمان السفير الإيطالي "لوكا أتانازيو" في الكونغو الديقمراطية من مطار "جوما" شرقي الكونغو الديمقراطية إلى العصامة الإيطالية روما على متن طائرة عسكرية من طراز بوينج 767 في توابيت ملفوفة بالعلم الإيطالي.