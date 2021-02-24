رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تطلب ردودًا واضحة من الأمم المتحدة حول مقتل سفيرها بالكونغو

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:59 م
لويجي دي مايو
لويجي دي مايو
أ ش أ
طباعة
أعلن وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو اليوم الأربعاء أن روما تطلب من الأمم المتحدة فتح تحقيق وتقديم "ردود واضحة"، بعد مقتل السفير الإيطالي في جمهورية الكونغو الديموقراطية بهجوم على موكب برنامج الأغذية العالمي.

وقال دي مايو أمام النواب - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1"- إن السلطات الإيطالية تطالب رسميا من برنامج الأغذية العالمي والأمم المتحدة فتح تحقيق لتوضيح ملابسات ما حدث والأسباب التي تبرر الترتيبات الأمنية المستخدمة ومن يتحمل مسئولية هذه القرارات، مضيفًا أن السلطات في البلاد شرحت أيضا أنها تنتظر ردودا واضحة وشاملة في أسرع وقت ممكن حول الواقعة.

وأوضح أن روما تتوقع من المنظمة تقديم تقرير عميق عن أي عنصر مفيد لبرنامج الزيارة والتدابير الأمنية المتخذة لحماية الوفد، مؤكدا أن مكتب المدعي العام في روما فتح تحقيقا حول هذا الهجوم الذي وصفته ب "الجبان"، وأرسل فريقا من المحققين إلى مكان الهجوم ينتمون إلى وحدة العمليات الخاصة (روس)؛ لتحري حول نوع الأسلحة التي تم توفيرها للحرس الذين تدخلوا في موقع الكمين.

وكانت وزارة الخارجية الإيطالية قد أعلنت في بيان صدر عنها أول أمس الإثنين إن سفيرها لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية "لوكا أتاناسيو" البالغ من العمر 43 عاما وأحد أفراد الشرطة العسكرية الإيطالية قتلا في هجوم على قافلة للأمم المتحدة في مدينة "جوما" شرقي الكونغو.

يذكر أن السلطات الإيطالية نقلت أمس الثلاثاء جثمان السفير الإيطالي "لوكا أتانازيو" في الكونغو الديقمراطية من مطار "جوما" شرقي الكونغو الديمقراطية إلى العصامة الإيطالية روما على متن طائرة عسكرية من طراز بوينج 767 في توابيت ملفوفة بالعلم الإيطالي.

موضوعات متعلقة

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

تردد قناة مكسبي MkSaby Sport الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا 2021

«التعليم» تصدر تنبيهات لطلاب الثانوي عن «التابلت» في الامتحانات

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

الصور

image description

سفير الفلبين يزور مزارع المانجو والمنطقة الصناعية بالإسماعيلية (صور)

image description

بالتعقيم والتطهير.. جامعة دمياط تستعد لاستئناف الدراسة والامتحانات

image description

جامعة أسيوط تتعاون مع أساتذة صحة إنجابية عالميين لتقديم محاضرات إلكترونية

image description

سكرتير محافظة أسيوط يترأس حملة لأعمال النظافة بحي غرب

image description

نائب محافظ أسيوط يتابع تركيب أعمدة الإنارة بقرى مركز الفتح

الأكثر قراءة

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

«المنحرف جنسيا».. لماذا يجب ألا نصدق الفاجر عبد الله الشريف؟

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

مصدر يكشف كواليس غياب شيكابالا عن مبارة تونجيث السنغالي

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

رابط أكواد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021 الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد

الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي بالرابط والأرقام

طالع.. درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع وحقيقة استمرار الطقس السيء

اعرف.. أخبار الطقس اليوم فى مصر وغدًا بالتفصيل

أيام زمان

«كنت أرمى لها وردة من الشباك».. الحب الأول فى حياة إحسان عبدالقدوس

«شبعت أقلام وشلاليط».. اعترافات نجيب محفوظ عن أيام الطفولة

«كاد أن يقتله».. قصة مشهد بين محمد رضا وحسن حسنى سقط بعده الأخير مغشيًا عليه

«تعلم الكتابة من أجل فتاة.. واكتشفه جزار».. حكايات أمين يوسف غراب

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الترند.. وسنينه!
ماجد حبته
سيدة بريطانيا الثانية!
منى رجب
الخط الفاصل بين المقبول والمرفوض فى الإعلام المصرى
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «2-2»
المزيد

الثقافة

الفنون التشكيلية تطرح معرض «إشراقات نحتية» للمشاهدة البانورامية

المورد الثقافي يطلق النسخة الرقمية من مهرجان ريدزون

برعاية قرينة الرئيس.. وزيرة الثقافة تعلن تفاصيل جائزة المبدع الصغير الأحد

الأعلى للثقافة يناقش «قضية مصر السكانية.. المشكلة والحل» غدًا