الزراعة: إعادة تأهيل الوديان المتأثرة بالسيول والاستفادة من الأمطار بمطروح

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز البحوث الزراعية، بضرورة إعادة تأهيل الوديان التي تأثرت بالسيول خلال الفترة الماضية، بعد تقديم الدراسة المقترحة الخاصة بالاستفادة من مياه الأمطار مستقبلا، ومنع إهدارها والاستغلال الأمثل لها بما يعود بالنفع على الأهالي وفقا للرؤية العلمية السليمة.وأكد المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح في تصريحات صحفية الأربعاء، أن فريق عمل وحدة المياه والأراضي وفريق العمل بمركز البحوث التطبيقية يتابعان الأعمال الإنشائية التي تتم بوادي الخروبة ووادي هاشم لإعادة تأهيل بعض السدود التي تأثرت جراء السيول التي شهدتها محافظة مطروح في الفترة السابقة.وأوضح أن المركز يقوم على تأهيل سدود وادي الخروبة وانشاء مصاطب لتهدئة المياه والتقليل من اندفاعها وانجراف التربة، كما يقوم المركز على إعادة تأهيل 5 سدود بوادي هاشم بمنطقة رأس الحكمة لحصاد مياه الأمطار، موضحا أن محافظة مطروح شهدت سقوط أمطار غزيرة هذا العام لم تشهدها محافظة مطروح منذ أكثر من 36 عامًا تقريبا.وقال إن أهم الأودية المتأثرة بالسيول بمطروح تنحصر جغرافيا من منطقة علم الروم حتى منطقة أم الرخم شرقا وأهم هذه الأودية هي أودية سملا وخير ونغامش والرمل والتواويع وأم اشطان وأم الرخم والمدور وحابس.وأشار إلى عدد من العوامل التي تؤثر في قوة السيول، ومنها العوامل الطبيعية ككثافة التشعبات المائية وضيق المجرى المائي وشدة انحدار الأودية وهطول الأمطار، بالإضافة إلى عدة عوامل بشرية أهمها العشوائية في البناء وعدم وجود مسارات مائية مناسبة وإهمال المنشآت المائية.