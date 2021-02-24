سفير الفلبين يزور مزارع المانجو والمنطقة الصناعية بالإسماعيلية (صور)

قال سولبيشيو كونفيادو، سفير الفلبين بالقاهرة، خلال زيارته محافظة الإسماعيلية، إن مصر والفلبين متشابهان في بعض الأمور خاصة فيما يتعلق بالتعداد السكاني، وإن هناك سلعًا كثيرة يمكن أن يتم من خلالها رفع معدلات التبادل التجاري، مثل السلع الغذائية والخضروات والفاكهة وبعض الحاصلات الزراعية.وأشار السفير الفلبيني، إلي تطلعه لتحقيق التعاون المشترك بين الفلبين ومحافظة الإسماعيلية، لافتا إلى حرص دولته على توطيد الروابط مع الدولة المصرية التي تشهد إنجازات ومشروعات عملاقة.جاء ذلك خلال زيارته محافظة الإسماعيلية، حيث استقبله اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، وقرينته والوفد المرافق لهما، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية وذلك لبحث سبل التعاون في مجال التجارة والأستثمارات بين الجانبين، وبحث سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات وأيضًا توطيد العلاقات الثنائية.وأستعرض محافظ الإسماعيلية خلال اللقاء حجم المشروعات القومية التي أقيمت على أرض محافظة الإسماعيلية بدءً من الأنفاق والإسماعيلية الجديدة وشبكة الطرق التي تربط بين المحافظات وصوامع الغلال الجديد بأبوصوير، ونهاية بالمجمع الطبي الذي تم أفتتاحة الشهر الجاري والذي يعد صرح كبير في مجال الصحة.كما استعرض محافظ الإسمايعلية حجم الاِستثمارات بمحافظة الإسماعيلية والزراعات الشهيرة مثل المانجو والفراولة والبرتقال والطماطم، والتي تأتي أولي صادراتنا الزراعية.كما أشار محافظ الإسماعيلية بأهتمام الدولة بمجال الأسماك وصناعتها والذي يتضمن مزرعتان أحدهما تابعة لهيئة قناة السويس والأخرى تابعه للدولة لزيادة قيمة المنتجات بالأضافة إلي حجم الاستثمارات والمصانع لتوليد الطاقة بالمنطقة الصناعية.وأشاد سفير جمهورية الفلبين والوفد المرافق له بحفاوة الأستقبال وبالمشروعات القومية التي أقيمت بالإسماعيلية، مشيرًا إلى أن الفلبين تحتفل هذا العام بالذكرى 75 لبداية العلاقات المصرية الفلبينية، كما أستعرض سبل التعاون فيما بين المحافظة وبين السفارة وخاصة في الزراعات، مؤكدًا أن هناك تعاون وطيد بين البلدين من خلال العلاقات السياسية والاقتصادية والصحة.كما أشار سفير دولة فلبين بالقاهرة، إلى أن الفلبين شاركت في الدورات المقدمة من المركز المصري الدولي للزراعة، حيث يقدم المركز خمس دورات سنويًا الفلبين، كما يوجد عدد من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجال التعاون الزراعي والحجر الصحي، بالإضافة إلي أهتمامهم بالسياحة الدينية بمختلف أنحاء العالم، وبمسار الرحلة المقدسة التي تعد الإسماعيلية جزء أساسي مشيدا بجبل مريم الذي يقع علي ضفة القناة.كما أشار سفير جمهورية الفلبين أنه خلال السنوات الأخيرة تعددت اللقاءات والاتصالات بين مسئولي البلدين على المستوى الثنائي والمؤتمرات والاجتماعات الدولية للتنسيق والتعاون في القضايا التي تهم البلدين ومنظمة التجارة العالمية، وتنشيط ثقافة السلام والحوار بين الحضارات وترجمة القيم المشتركة إلى عمل لتحقيق سلام مستقر وللتعاون بين الأديان من أجل السلام.ورحب محافظ الإسماعيلية بالتعاون مع جمهورية الفلبين في كافة المجالات وخاصة المجال الزراعي والتبادل التجاري بين منتجات البلدين وأن المحافظة سعيدة باختيارهم للإٍسماعيلية لإقامة استثمارات، مؤكدا أن المحافظة تسخر كافة الإمكانيات لتحقيق أفضل تعاون بين البلدين.وتضمن برنامج الزيارة لمزارع المانجو بقرية الفردان ومصانع لتوليد الطاقة بالمنطقة الصناعية ليشهدوا حجم الزراعات والصناعات التي تهتم بتوليد الطاقة والكهرباء علي أرض الإسماعيلية.وفي ختام اللقاء محافظ الإسماعيلية أهدا درع المحافظة لسفير جمهورية الفلبين، كما أهدى السفير تذكارًا للمحافظ.ورافق محافظ الإسماعيلية السفير الفلبيني، في جولة بالمنطقة الصناعية بمحافظة الإسماعيلية، لتفقد الانجازات والمشروعات التي تشهدها المحافظة، خلال الفترة الحالية، حيث تفقدا مصنع أتوس ومصنع T. M للصناعات الكهربائية والإلكترونية.وعبر اللواء شريف بشارة، خلال اللقاء، عن سعادته بزيارة سفير دولة الفلبين لمدينة الإسماعيلية، التى تشهد فترة مليئة بالإنجازات والتنمية فى تاريخها، موضحًا أن هذه الزيارة تدعم روابط الصلة بين دولة مصر والفلبين، وتناول اللقاء الحديث حول عدد من الملفات الخاصة بدعم العلاقات بين البلدين، وكذلك الحديث حول التنمية الصناعية والاستثمارية التى حدثت بمحافظة الإسماعيلية مؤخرًا، كما تمت الإشارة إلى أهمية المنطقة الصناعية الواعدة بالمحافظة.ومن جانبه، أعرب سفير دولة الفلبين، عن بالغ تقديره وسعادته لحسن الاستقبال، مؤكدا امتنانه لزيارة مدينة الإسماعيلية الهادئة، لافتًا إلى وجود علاقات طيبة تجمع بين بلاده ومصر، وأن دولته حريصه على تقوية روابط الصلة مع مصر.وأشاد بما شهدته الدولة المصرية من إنجازات ومشروعات عملاقة فى إطار تحقيق التنمية الشاملة بمحافظة الإسماعيلية.