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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

كنيسة الروم: مراحل الصوم واحدة حتى ولو اختلف تاريخ البدء

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:57 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت
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قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن كنيسة الروم الأرثوزذكس بدأت "التريودي"، وهو الاستعداد أو التهيئة للصوم الكبير، مُصيفًا:"مراحل الصوم هي واحدة في جميع السنوات وإن إختلف تاريخ بدء الصوم".

أضاف أنطونيو، في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه زمن التريوذي ينقسم إلى 3 مراحل أولا فترة التهيئة، والصوم الأربعيني الكبير، والأسبوع العظيم المقدس.

أشار إلى أن فترة التهيئة للصوم تمتد لثلاثة أسابيع تسبق البدء الفعليّ بالصوم الكبير، وتتضمّن 4 آحاد هى: أحد الفرّيسي والعشّار، أحد الإبن الشاطر، أحد الدينونة (أحد مرفع اللّحم)، أحد الغفران (أحد مرفع الجبن).

واختتم:"يتخلّل مرحلة التهيئة "سبت الراقدين" الذي يقع في اليوم السابق لأحد مرفع اللحم (أحد الدينونة)، أما سبت لعازر وأحد الشعانين، هما حلقة الوصل بين أيام الصوم الأربعيني والأسبوع العظيم المقدّس، والتهيئة للدخول فيه، بحيث يُقيم المسيح لعازر من القبر كحَدثٍ إستباقيّ لقيامته هو في اليوم الثالث".

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