الاتحاد الأوروبي يُرحب بتصديق السودان على اتفاقيتي مناهضة التعذيب والاختفاء القسري

رحب الاتحاد الأوروبي، بتصديق السودان على اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية الاختفاء القسري.وكان وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، قال إن اجتماعًا مشتركا لمجلسي السيادة والوزراء، عقد أمس وافق على انضمام السودان للإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006، واتفاقية مناهضة التعذيب والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية لسنة 1984.وقال الاتحاد الأوروبي - في بيان مقتضب اليوم - إن هذه الخطوة مهمة على طريق الحرية والعدالة والسلام في السودان.