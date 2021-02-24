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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«جبالي» يهنئ رئيس مجلس الأمة الكويتي بالعيد الوطني لبلاده

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:53 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال الوطني وعيد تحرير دولة الكويت الشقيقة.

وجاء في نص البرقية، "أتقدم إليكم باسمي وباسم نواب شعب مصر، بخالص التهاني القلبية، ‏بذكرى عيد الاستقلال الوطني وعيد التحرير الذي يحتفل بهما بلدكم ‏الشقيق في فبراير من كل عام، والذي كان ثمارًا لنضال شعب أبي وعزيمة ‏أحرار، أرادوا كسر قيودهم فاستجاب القدر، وانجلى فجر يوم جديد".‏

وقال المستشار حنفي جبالي: "إننا في مصر نشارككم أفراحكم وابتهاجكم بهذه ‏المناسبة الوطنية الجليلة تواصلًا مع شعب بلدكم الشقيق الذي تربطنا وإياه ‏وحدة الدم والعقيدة والقيم الواحدة، ووشائج الرحم الذي أمر الله بها أن توصل، مضيفًا نحن في مصر نسمع فنسعد لارتقاء بلدكم أعلى مراتب السعادة والأمن ‏والأمان".‏

واختتم رئيس مجلس النواب برقيته، قائلًا:"نكرر لكم تهنئتنا القلبية بهذه المناسبة الطيبة، راجين أن تتوطد ‏علاقات التعاون والتواصل بين برلمانينا من أجل صالح بلدينا الشقيقين".

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