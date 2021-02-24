إيران تسجل 8 آلاف إصابة جديدة و73 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 8 آلاف و270 إصابة جديدة بفيروس كورونا 73 حالة وفاة جراء الإصابة به خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري - في بيانها الصحفي اليومي - إنه تم تسجیل 8 آلاف و270 حالة إصابة جديدة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد، إلی ملیون و598 ألفا و875 شخصا، بحسب ما نقلته وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء.وأضافت أن عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیونا و365 ألفا و253 شخصا لغایة الآن، ولکن توفي 73 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الإصابة بالفیروس إلی 59 ألفا و736 شخصا.وأشارت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية إلى أن 10 ملايين و616 ألفا و717 شخصا خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد حتی الآن.