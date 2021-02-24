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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بالخطوات.. كيفية التسجيل على موقع وزارة الصحة للحصول على لقاح كورونا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:52 م
جريدة الدستور
سمر عبدالله
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خبر سار أعلنته وزارة الصحة الأيام الماضية، حيث قالت إنه سيتم فتح التسجيل على موقع وزارة الصحة بداية من الأحد المقبل، للمواطنين من الفئات المستحقة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من عمر40 عامًا، كي يتلقوا لقاحات فيروس كورونا التي وفرتها وزارة الصحة، بعد أن خصصت "الصحة" موقع الكتروني للمواطنين لمعرفة الفئات الأولى باللقاح.

وأعلنت أن من خلال التسجيل على موقع وزارة الصحة يحدد من نفسه بشكل تلقائي الأولى بالحصول على اللقاح، حيث سيتم إرسال رسالة نصية للمواطنين بموعد ومكان تلقي اللقاح، وتوقيع الكشف الطبي، وتلقي الجرعة الأولى من اللقاح واستلام كارت المتابعة لتلقي الجرعة الثانية.

وخصصت وزارة الصحة 40 مركز كي يتلقى المواطنون اللقاح، وذلك في الـ 27 محافظة على مستوى الجمهورية، يتم توزيع اللقاحات بها تدريجيا.

وترصد "الدستور" خطوات التسجيل على موقع وزارة الصحة لحجز لقاح فيروس كورونا

1- يجب ملء البيانات الموجودة على الموقع بالكامل.

2- عليك تحديد هل أنت من أعضاء الفريق الطبي أو من أصحاب الأمراض المزمنة أو الفئات الأخرى؟

3- سجّل اسمك رباعي والجنسية والنوع.

4- املأ المكان المخصص بتسجيل الرقم القومي وتاريخ الميلاد والبريد الإلكتروني.

5- ستجد بعد ملء هذه البيانات أن الموقع يطلب منك وضع موبايلك الخاص ووضع رقم هاتف آخر.

6- اختار المحافظة التي توجد بها لتحديد مكان الحصول على اللقاح، حيث يوجد لدى الصحة٤٠ مركز بـ ٢٧ محافظة.

7- لاستكمال باقي خطوات التسجيل، سيتم إرسال رسالة نصية برمز التحقيق.

8- يجب أن ترفق صورة بطاقة الرقم القومي وصورة من التقرير الطبي.

9- بعد أن تملأ البيانات، يجب التوقيع على صحة البيانات.

10- ترسل وزارة الصحة رسالة نصية بمكان وموعد التلقيح ثم استلام كارت متابعة لتلقي الجرعة الثانية.

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يذكر أن وزارة الصحة أكدت أنها فور حصولها على اللقاحات التي تم التعاقد عليها سيتم توسيع الفئات الأولى بأخذ اللقاح؛ للوقاية من فيروس كورونا، حيث ازدادت التساؤلات عن الفئات المستحقة في الآونة الأخيرة وهو ما جعل وزارة الصحة تخرج للرد على هذه التساؤلات موضحة أن الطاقم الطبي وكبار السن يأتوا في مقدمة الفئات الأولى باللقاح.

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