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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش النيجيري يستعيد السيطرة على بلدة مارتي بعد معارك مع إرهابيين

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:49 م
جريدة الدستور
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أعلن جيش نيجيريا استعادة بلدة "مارتي" الاستراتيجية شمال شرقي البلاد وبلدات أخرى مجاورة في بحيرة تشاد كان إرهابيون سيطروا عليها الأسبوع الماضي وذلك بعد معارك عنيفة.

وقال الجيش النيجيري في بيان - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الأربعاء - إن الجنود الذين كانوا مدعومين بغطاء جوي نجحوا في الدخول إلى "مارتي" وتدمير قنابل محلية الصنع وألغام أرضية في طريقهم.. مؤكدا أن القوات الحكومية سيطرت بشكل كامل على المنطقة، كما قتل عشرات الإرهابيين خلال المعركة.

يذكر أنه في 15 فبراير الجاري، سيطر إرهابيون يعتقد أنهم تابعون لتنظيم داعش في غرب إفريقيا على قاعدة "مارتي" العسكرية في شمال شرقي نيجيريا وقتلوا 8 جنود.

وكان قائد الجيش قد أعطى جنوده مهلة 48 ساعة لاستعادة البلدة خلال زيارة إلى قواته التي تقاتل الإرهابيين في شمال شرق البلاد وأن العديد من سكان البلدة كانوا عالقين داخلها منذ استيلاء الإرهابيين عليها.

يشار إلى أنه في نوفمبر العام الماضي، عاد آلاف السكان إلى منازلهم في بلدة "مارتي" بعدما كانوا أجبروا على النزوح منها عام 2014 بسبب انعدام الأمن حيث تشجع السلطات النازحين جراء النزاع مع الإرهابيين على العودة إلى قراهم وبلداتهم بعدما بلغت المخيمات التي تؤويهم طاقتها الاستيعابية القصوى.

يذكر أن تنظيم داعش في غرب إفريقيا الذي انشق عن جماعة "بوكو حرام" عام 2016 أصبح يشكل تهديدا رئيسيا في المنطقة، حيث يشن هجمات على الجنود والقواعد ويقوم عناصره باختطاف مستقلي السيارات من خلال إقامة كمائن وحواجز وهمية على الطرق الرئيسية.

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