«بيوت الفرح» لعلي مغربي تتخطى مليون مشاهدة

تخطت أغنية "بيوت الفرح" للمطرب الشاب علي مغربي، مليون مشاهدة وذلك في اقل من شهر بموقع "يوتيوب"، كما كانت "ترند" على موقع الأغاني الشهير "أنغامي".وأعرب الفنان الشاب عن سعادته بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم، والشاعر محمد عاطف، مؤكدا أن الأغنية أصبح لها صدى كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.و أغنية "بيوت الفرح" كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.