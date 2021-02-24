الكاثوليكية لـ الأقباط: قلب واحد محب قد يفعل ما نصفه بالمعجزة

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "أقوال مضيئة".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن المحبة.واستندت الكنيسة في الحلقة على قول الام تريزا:"ان قلبا محبا واحدا قد يفعل ما نصفه بالمعجزة، يجب ان نفعل الاشياء الصغيرة بمحبة عظيمة".وتختتم الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، اليوم الأربعاء، أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي استغرق 3 أيام.