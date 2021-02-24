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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية يعقد اجتماعا لوضع اللمسات النهائية لبدء تنفيذ «حياة كريمة»

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:49 م
جريدة الدستور
ولاء القاضى
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اجتمع اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن مركزي أشمون والشهداء للاستماع إلى آرائهم ومناقشة مقترحاتهم ضمن تطوير القرى في ضوء تنفيذ آليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري والتي تشمل 81 قرية بنطاق الشهداء وأشمون.

جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ واللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد والمستشار العسكري للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية لمركزي أشمون والشهداء ورؤساء الوحدات القروية بشما وكفر عشما ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام ومشايخ كفر عشما وشما.

وأوضح محافظ المنوفية أن المبادرة تتضمن إنشاء 4 مجمعات تنموية بالوحدة المحلية بشما بأشمون و4 مجمعات تنموية أخري بالوحدة المحلية بكفر عشما بالشهداء لتصبح بمثابة مجمعات نموذجية تضم ( مجمع أمني وصحي وزراعي ومجمع مصالح)، وكذا توسعات محطات مياه الشرب والصرف الصحي لتقديم خدمات مميزة للمواطن الريفي وتحقيق تنمية مستدامة حقيقة على أرض الواقع.

وقد أكد محافظ المنوفية حرصه على التعاون التام مع كافة الجهات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمواطنين بالقرى المستهدفة وإشراكهم في وضع الدراسات والخطط التي تتم علي أرض الواقع للوقوف على الاحتياجات والأولويات الأساسية التي تمس حياة المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم وتحسين مستوى الحياة المعيشية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي يقوم بها محافظ المنوفية للوقوف على مراحل وخطوات الإعداد ومناقشة آليات التنسيق المشترك بين مختلف القطاعات لضمان سرعة تنفيذ المبادر وتحقيق نسب انجاز واقعية علي الطبيعة.

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