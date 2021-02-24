كومان: إنشاء موقع إلكتروني لأجهزة حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية

أعلن الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب إنشاء موقع إلكتروني خاص بالأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، لعرض جهود هذه الأجهزة وإنجازاتها في هذا المجال، كأداة لتكريس ثقافة حقوق الإنسان بين منتسبي أجهزة الشرطة والأمن العربية.جاء ذلك خلال كلمة كومان بمناسبة افتتاح المؤتمر السادس للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، اليوم الأربعاء، والمنعقد عبر الدائرة التلفزيونية بحضور كل من العميد شرطة حقوقي الدكتور إيهاب عبد الحميد عبد العال رئيس المؤتمر، ورؤساء وأعضاء الوفود العربية.وقال كومان إن "المهام المستجدة التي تلقيها جائحة فيروس كورونا المستجد على عاتق الأجهزة الأمنية، خاصة السهر على تطبيق إجراءات الحجر الصحي وحظر التجوال، فإنه يبنغي لهذه الأجهزة أن لا تغفل مسؤوليتها الأساسية في تعزيز حقوق الإنسان والحرص على احترامها، بل يجب عليها في ظل هذه الظروف أن تُضاعف من اهتمامها بتلك الحقوق".وأضاف "سيتم استعراض اليوم تجارب عدد من وزارات الداخلية العربية في مجال حقوق الإنسان، حيث لا تقتصر أهمية هذا الاستعراض للممارسات الفضلى لدى هذه الوزارات لاستفادة بقية الدول منها فقط، بل تتعدى ذلك إلى كونه أداة لتفنيد المزاعم عن انتهاك الأجهزة الأمنية العربية لحقوق الإنسان".. متابعا "لا أحد يُنكر وجود تجاوزات في هذا المجال، ولكن تلك التجاوزات تظل تصرفات فردية استثنائية لا ترقى إلى درجة الممارسة المنظمة، كما يحلو للبعض أن يُصورها، وهي في كل الأحوال تخضع للمساءلة القانونية مع تشديد العقوبة".