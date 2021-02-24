النيابة تخاطب الثروة السمكية والملاحة البحرية بشأن تراخيص «مركب مريوط»

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، مخاطبة هيئة الثروة السمكية وهيئة الملاحه البحرية لمعرفة تراخيص "مركب مريوط" للصيد والمكان الذي خرجت منه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.كانت نيابة العامرية ثان بالاسكندرية، قررت إخلاء سبيل صاحب المركب بضمان محل إقامته من سرايا النيابة، لعدم وجود شبهة جنائية حول غرق المركب وعلى متنها 20 شخصا، ومراعاة الظروف الإنسانية واستلام جسامين ذاويه لدفنهم.كما قررت النيابة استدعاء جميع المصابين لسرايا النيابة لسؤالهم عن الواقعة، واستعجال التقارير الطبية لبيان حالتهم، وسرعة تكثيف أعمال البحث عن المفقودين وطلب تحريات المباحث عن الواقعة.وكشفت معاينة فريق النيابة أن الموقع الذي شهد الحادث عبارة عن أحواض مزارع سمكية بها أعمدة خشبية صغيرة لتثبت الشباك، بمنطقة الملاحات ببحيرة مريوط بالقرب من قرية الهوارية لصيد الأسماك، وتبين من الفحص أن المركب الغارق مصنوع من الخشب والفايبر، ويوجد به كسر بالطول أسفل القاع وآخر من الجانب وهو يعتبر أكبر حجما قليلا من "الفلوكة" ومن الصعب استيعاب أكثر من 6 أفراد.كان ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، تمكنوا من إلقاء القبض على المتهم محمد عطية حميدة، صاحب مركب بحيرة مريوط، التي تسببت في غرق أسرة كاملة، بعد تعافيه بالمستسفى، وتم إحالته إللا النيابة العامة لمباشرة التحقيق والوقوف على ملابسات الحادث وتفاصيل الحادث.وشيع العشرات من أهالي نجع "مطيريد" ببرج العرب غرب الإسكندرية، وأبناء القبائل العربية وقببله العزائم، قجنازة 9 من ضحايا غرق مركب بحيرة مريوط الذين تم انتشالهم بمعرفة فرق الإنقاذ، بعد الصلاة عليهم ودفنهم بمقابر العائلة.وتلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بورود بلاغ بغرق مركبي صيد على متنهم أكثر من 13 فردا بينهم أطفال من عائلة واحدة من نجع أبومطريد أثناء عودتهم من رحلة "زردة".