برعاية قرينة الرئيس.. وزيرة الثقافة تعلن تفاصيل جائزة المبدع الصغير الأحد

تعقد الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مؤتمرا صحفيا فى الثانية عشر ظهر الأحد المقبل، بمسرح الأوبرا الصغير، للإعلان عن تفاصيل انطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير والتى تم استحداثها مؤخرا بهدف النهوض بالفنون والآداب وتمنح سنويا لمن يقدم منتجا فكريا أو ماديا مبتكرا ولم يتجاوز عمره 18 عاما، تحت رعاية السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية.يحضر المؤتمر الصحفي الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وقيادات وزارة الثقافة، ويقوم بتغطيته مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الإعلام والشبكات الإذاعية.وكان مجلس النواب قد وافق على استحداث جائزة جديدة تحت مسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير" بناء على المشروع الذي تقدمت به وزارة الثقافة إلى مجلس الوزراء، في إطار جهود الدولة لخلق بيئة محفزة على الابتكار ودعمها للنابغين الصغار وتشجيعهم على الإبداع ورعاية إنتاجهم في مجالات الثقافة والفنون.