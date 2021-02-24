وليد الشامي ترند علي «تويتر» بعد طرح أغنية «مرت»

طرح الفنان العراقي وليد الشامي، أغنية جديدة تحمل اسم "مرت" على طريقة الـ"Lyrics clip "عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".وبمجرد طرحها تصدرت "ترند" علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في السعودية، وحققت نسب مشاهدات عالية، والأغنية من كلمات الشاعر ياسر التويجري، ولحنها وليد الشامي، ومن توزيع مهند خضر.وكان الفنان قد طرح مؤخرا أغنية "هي يا حب" من كلمات قصي عيسى، ألحان على جاسم، توزيع زيد عادل، هندسة صوت وليد النجار، مكس وماستر جاسم محمد، وقبلها طرح أغنية بعنوان "ضيا العمر" من كلمات فيصل العدواني، ألحان غيث محمد، توزيع حسام كمال،.يذكر أن وليد الشامي أحيا مؤخرا حفلا غنائيا يوم 29 من يناير الماضي، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق