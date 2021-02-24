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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء الماليزي يتلقى أول جرعة من لقاح كورونا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:46 م
جريدة الدستور
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تلقى رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين، جرعة لقاح فايزر - بيونتيك المضاد لفيروس كورونا؛ ليكون أول مواطن يتلقى اللقاح في البلاد ضمن برنامج التحصين الوطني ضد الفيروس الذي بدأ اليوم.

وذكرت صحيفة "مالاي ميل" الماليزية اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء تلقى جرعته الأولى من اللقاح في أحد مكاتب منطقة بوتراجايا والذي تم تخصيصه أيضًا كأحد مراكز التطعيم البالغ عددها 532 مركزًا في أنحاء ماليزيا.

وأوضحت: "أنه قبل الحصول على جرعة اللقاح، استلم رئيس الوزراء معلومات موجزة عن اللقاح ووقع على صيغة موافقة قبل التوجه إلى المكان الذي سيتلقى فيه اللقاح"، مشيرة إلى أن مدير عام وزارة الصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبد الله، كان بين أوائل الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح اليوم.

وسيتم توزيع اللقاح على ثلاث مراحل، حيث تخطط الحكومة لتخصيص الدفعة الأولى التي تضم 500 ألف لقاح لصالح الأشخاص المتواجدين في الصفوف الأمامية خاصة في قطاع الرعاية الصحية والشرطة ومنظمات الدفاع المدني، على أن تستمر هذه المرحلة حتى أبريل المقبل.

وتشمل المرحلة الثانية المواطنين كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 60 عامًا وأصحاب الأمراض غير المعدية وأصحاب الهمم، وتبدأ هذه المرحلة من أبريل وحتى أغسطس المقبل.

بينما تضم المرحلة الثالثة المواطنين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق، ويبدأ التطعيم في هذه المرحلة من مايو المقبل ويستمر حتى فبراير لعام 2022.

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