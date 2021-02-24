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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصر والعراق على خطى التعاون زيارات مهمة للتنسيق لمشروعات مشتركة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:46 م
جريدة الدستور
وفاء علي
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التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سها النجار، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بالعراق، لدراسة المشروعات المطروحة من الجانب العراقي، للاستفادة من الخبرة المصرية في القطاعات المختلفة.

وتناول اللقاء استعراض المشروعات العراقية التي تحتاج إلى خبرات الشركات المصرية لإعادة التأهيل ورفع كفاءتها الإنتاجية، كما تم بحث سبل التعاون المشترك لصياغة عقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص، بما يُساهم في تهيئة بيئة الأعمال في العراق.

وأكد عبد الوهاب حرص هيئة الاستثمار على تقديم كافة سبل الدعم إلى الهيئة العراقية فيما يخص تحسين مناخ الاستثمار.

وأعلن عن تنفيذ برنامج مُكثف لتدريب عدد من الكوادر العراقية على الخدمات التي تقدمها هيئة الاستثمار، من خلال مركز خدمات المستثمرين، فضلًا عن تبادل الخبرات حول الإجراءات التشريعية والحوافز والأنظمة الاستثمارية، التي من شأنها التيسير على المستثمرين.

وشملت زيارة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى العراق زيارات ميدانية لعدد من المناطق الصناعية في ضواحي بغداد، ومنها: اللطيفية، والحصوة، وناحية النهروان، لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة لتنمية وتطوير وترفيق تلك المناطق الصناعية، بما يؤهلها لاستقبال مشروعات صناعية رائدة، بالاضافة إلى مشروعات أخرى في مجال التعليم الجامعي والفني، لدعم التعاون الثنائي في مختلف المجالات المشتركة.

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