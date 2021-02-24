البابا فرانسيس: لا صوم بدون صلاة وصدقة

قال البابا فرانسيس الأول، بابا الفاتيكان، زمن الصوم الكبير هذا، يعني قبول وعيش الحقيقة التي ظهرت لنا في المسيح أولًا، وأن نسمح بأن تصل إلينا كلمة الله التي تنقلها إلينا الكنيسة من جيل إلى جيل.وأضاف في تغريدة له عبر حسابه الناطق باللغة العربية بموقع "تويتر"، "إنَّ الصوم والصلاة والصدقة، كما قدمها يسوع في بشارته (متى 6، 6- 18)، هي الشروط والتعبير عن ارتدادنا".وتابع بابا الفاتيكان،"إن زمن الصوم قد جُعل للرجاء، وللعودة إلى توجيه أنظارنا إلى صبر الله. إنه رجاء في المصالحة، يحثنا عليه القديس بولس بشدة: "دَعوا اللّهَ يُصالِحُكُم" (2 كورنتس 2، 20).