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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«نقابات المهن الطبية» يقدم الخدمات إلكترونيا نهاية 2021

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:42 م
مبنى الاتحاد الجديد
مبنى الاتحاد الجديد
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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تماشيًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية التحول الرقمي التي تتجه لها كافة مؤسسات الدولة فى الوقت الحالى، بدأ اتحاد نقابات المهن الطبية تنفيذ خطة متكاملة للتحول الرقمي فى كافة إداراته، لتقديم الخدمات إلكترونيا للأعضاء.

ومن المقرر أن يتم ذلك على 3 مراحل: الأولى تتضمن البنية التحتية للمنظومة الإلكترونية والسيرفرات، واعتماد برنامج لربط الإدارات ومشروع العلاج والمعاشات، والثانية ربط النقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين" بالاتحاد، والثالثة توفير منافذ إلكترونية ليحصل العضو على الخدمات بنفسه دون التعامل مع الموظفين.

ومن جانبه أعلن الدكتور حسين عبد الهادى، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، البدء فى المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمى، حيث تم البدء فى أعمال الإنشاءات والترميم بمبنى الاتحاد الجديد بعد استخراج كافة التراخيص اللازمة من الحى، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم الإنتهاء من تجهيزه خلال 10 أشهر لاستقبال النقابات الطبية الأربعة، والموظفين والأعضاء نهاية 2021.

وأوضح عبد الهادى، أن أبرز ما سيميز هذا المقر أنه "مبنى ذكى" حيث تم الإعداد للبنية التحتية له بطرق محترفة، لربط كافة الإدارات ببعضها، وتخصيص أماكن لكل خدمة يقدمها الاتحاد، وصالة موسمية لاستقبال أعضاء النقابات ومشروع العلاج، لافتا إلى أنه جاري الإعداد من خلال مشروع التحول الرقمي إلى تقديم كافة الخدمات إلكترونيا للأعضاء عن طريق وضع منافذ للخدمات ثابتة بمقر الاتحاد، بحيث لا يحتاج الطبيب للتعامل مع الموظفين، كما ستتيح تلك المنافذ للأعضاء تقديم أية مستندات أو أوراق من خلاله للاتحاد، والحصول على خدمته كاملة.

وأضاف: بالتوزاي مع ذلك نعمل على محور التحول الرقمى للاتحاد، من خلال التعاقد مع أحد الشركات المعنية بتلك الأنظمة، وسيتم تطبيق تكنولوجيا حديثة، وهى تكنولوجيا الـ"Microservices" والتى تعمل بها شركة مايكروسوفت، كما جاري العمل على تعميم استخدام برنامج لربط كافة الموظفين بالإدارات ببعضها البعض، والذى يشمل تحويل كافة الخدمات إلى "tickets" لإنجاز تقديمها فى أسرع وقت ممكن، ومتابعة معدل التزام كل موظف والوقوف على أسباب تعطل أو تأخر أى خدمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار كفاءة وسرعة تقديم الخدمات، لافتا إلى أنه جاري تدريب الموظفين عليه، حيث سيتم فى المرحلة الأولى منه ربط مجلس الاتحاد والموظفين.

وتابع: فى المرحلة الثانية وعقب الإنتهاء من تجهيز المقر الجديد للاتحاد سيتم ربط المنافذ الإلكترونية للخدمات بالبرنامج الجديد، لتحويل الخدمات عليه أيضا إلى "Ticket" لحصول العضو على الخدمة خلال ساعات محدودة.

ولفت الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية إلى أنه سيتم البدء فى تطوير منطقة اللاندسكيب بمقر الاتحاد فبراير الجارى، قائلا: نحاول حاليا إخلاء كافة الأكشاك المبنية بشكل عشوائي داخل الاتحاد خاصة بعد صدور قرار إزالة لها من الحي، ويتبع ذلك إنشاء أنظمة الحريق للمبنيين القديم والجديد، أما المبنى الأثري والحالي للاتحاد فسيتم إخلائه وتطويره عقب الانتهاء من المقر الجديد، ومازلنا ندرس عدة سيناريوهات مقترحة لكيفية استغلاله على النحو الأمثل.

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