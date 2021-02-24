تليجراف: رفع القيود قريبا إذا تجاوزت نتائج التطعيم ضد كورونا التوقعات

كشفت صحيفة التليجراف البريطانية أنه يمكن رفع القيود في وقت أقرب من 21 يونيو وذلك في حال إذا أظهرت البيانات ذات الصلة بالتطعيم ضد فيروس كوفيد-19 تحسنا كبيرا.وصرحت مصادر حكومية لصحيفة التليجراف - في تصريحات أوردتها الصحيفة على موقعها على شبكة الإنترنت اليوم الأربعاء- بأن خريطة الطريق التي وضعها رئيس الوزراء بوريس جونسون للخروج من الإغلاق يمكن تسريع وتيرتها في حال كانت بيانات العالم الحقيقي حول تأثير اللقاحات على نحو أفضل من المتوقع.وكان جونسون قد أعلن أمس الأول الاثنين خطة من أربع خطوات من شأنها رفع جميع القيود بحلول 21 يونيو، لكنه شدد على أن التواريخ المرتبطة برفع الإجراءات هي أقرب وقت يمكن تخفيفها فيه.وعلى الرغم من ذلك صرحت مصادر أخرى في داخل الحكومة للصحيفة بأن البيانات إذا جاءت أفضل من المتوقع حول اللقاح ربما تسمح بمراجعة بعض التوقيتات الخاصة بخريطة الطريق.ونسبت الصحيفة إلى مصدر حكومي رفيع المستوى قوله إنه إذا تم تكرار النتائج الإيجابية من دراسة مبكرة لهيئة الصحة العامة في اسكتلندا حول اللقاحات في إنجلترا "فإن ذلك سيغير الحسابات" ذات الصلة بالمواعيد المحددة.وأشارت التليجراف إلى أنه من المفهوم أيضًا أن الوزراء ينتظرون دراسة الانتشار المحتمل لـفيروس كورونا في داخل المدارس الثانوية عند إعادة فتحها في 8 مارس إذ أدت حالة عدم اليقين بشأن تأثير إعادة الفتح إلى اتباع نهج حذر فيما يتعلق بفتح المتاجر والحانات والمطاعم في أبريل المقبل.ومن المفهوم - بحسب الصحيفة البريطانية - أن جونسون قرر اختيار تأجيل إعادة فتح دور الضيافة والمحلات التجارية حتى 12 أبريل حتى لا يضطر إلى "إلغاء عيد الفصح" إذا كشفت بيانات المدارس عن انتشار العدوى.ومع ذلك وفي حال لم يتطور السيناريو الأسوأ فسيكون لدى رئيس الوزراء قدرة أكبر على التعجيل بإجراءات فتح البلاد في خطوة يمكن أن تساعد في دعم مئات الآلاف من الوظائف وسبل العيش التي تسود مخاوف من أن تصبح عرضة للتهديد في مواجهة تباطؤ الفتح.