زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب جنوب غرب إيران

ضرب زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر ظهر اليوم الأربعاء ضواحي مدينتي "سي سخت - جيتاب" على حدود محافظتي "كهكيلوية - بوير أحمد" جنوب غرب إيران وأصفهان وسط البلاد.وأوضح مركز رصد الزلازل بجامعة طهران - وفقًا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية اليوم - أن الزلزال وقع في الساعة الثانية عشرة و23 دقيقة ظهر اليوم حسب التوقيت المحلي، على عمق 10 كيلومترات.وأشار إلى أن مركز الزلزال كان على بعد 6 كم من مدينة سي سخت، و14 كم من جيتاب، و14 كم من باتاوه، وهي مدن تابعة لمحافظة كهكيلوية وبوير أحمد، وتعد أقرب المدن إلى مركز الزلزال.. ولم ترد حتى الآن تقارير حول حجم خسائر وأضرار محتملة للزلزال.